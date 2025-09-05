HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bé trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9, nặng hơn 6kg

Phạm Trang (t/h) |

Mới đây, một bé trai sơ sinh "khổng lồ" nặng 6,2kg vừa chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) bằng phương pháp mổ lấy thai...

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, vào hồi 23h ngày 2/9, sản phụ V.T.H. (40 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng thai 41 tuần, chuyển dạ lần 5, ngôi đầu, thai to kèm đái tháo đường thai kỳ.

Sau khi thăm khám và nhận định nguy cơ cao cho mẹ và bé, các bác sĩ Khoa Phụ sản đã quyết định mổ lấy thai khẩn cấp.

Bé trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9, nặng hơn 6kg - Ảnh 1.

Bé trai nặng 6,2kg được theo dõi sức khỏe tại Khoa Nhi của bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả

Kíp phẫu thuật gồm bác sĩ chuyên khoa 2 Từ Thị Đào, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Phụ sản, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Trung, Khoa Phụ sản và bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Mạnh Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đảm nhiệm.

Báo Sức khoẻ và đời sống cũng cho hay, em bé chào đời nặng 6,2kg là thai nhi nặng nhất từng sinh ở Khoa Phụ sản của bệnh viện. Sau khi chào đời, bé có biểu hiện thở khò khè, tím nhẹ môi và đầu chi, nên được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi. Đến sáng ngày 3/9, sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định...

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả, qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận thai phụ V.T.H đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ nhưng chưa tuân thủ đầy đủ tư vấn, hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa sản. Do đó thai nhi phát triển quá lớn, gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé; tăng nguy cơ biến chứng khi sinh và bệnh lý cho trẻ sau này.

