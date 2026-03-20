Bé trai nổi tiếng toàn cầu vì đôi mắt đẹp như tranh vẽ giờ ra sao?

S.A |

10 năm đã trôi qua. Bạn có thể bạn chưa kịp nhớ tên nhưng chắc chắn đã nhìn thấy hình ảnh của cậu bé này ở đâu đó rồi.

Trong số những em bé được ưu ái gắn với nickname “đẹp nhất thế giới", Cooper JiAn Lunde là một cái tên nổi bật. Cậu bé trở thành hiện tượng mạng từ năm 2017 và gần 10 năm trôi qua, nhiều người không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của “cậu bé đẹp trai nhất thế giới” này.

Cooper JiAn Lunde

Cooper JiAn Lunde sinh ngày 1/2/2013, có mẹ là người Hàn Quốc và bố người Canada. Nhờ vậy mà Cooper cùng với chị gái - Lauren Hanna Luden đều sở hữu vẻ ngoài con lai cuốn hút. 

Ngay từ khi chưa đầy 1 tuổi, Cooper đã bắt đầu làm quen với công việc chụp hình quảng cáo và dần trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang trẻ em. Năm 2017, khi mới 4 tuổi, Cooper JiAn Lunde đã trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ ngoại hình nổi bật: đôi mắt to tròn, hàng mi dày cong vút cùng biểu cảm đáng yêu. 

Đôi mắt to tròn và bờ mi cong vút của Cooper

Thời điểm đó, cậu bé nhanh chóng nổi tiếng trong giới mẫu nhí và được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng danh xưng “cậu bé đẹp trai nhất thế giới”. Trong suốt giai đoạn từ 4 đến khoảng 10 tuổi, Cooper duy trì hoạt động mẫu ảnh khá đều đặn, xuất hiện trong nhiều bộ hình thời trang và thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Hiện tại tài khoản Instagram của Cooper đang có 271 nghìn người theo dõi. 

Trong vài năm trở lại đây, Cooper dần rút khỏi các hoạt động quảng cáo. Từ năm 2023, tài khoản cá nhân của cậu không còn đăng tải hình ảnh hợp tác thương mại, thay vào đó là những khoảnh khắc đời thường như đi du lịch cùng gia đình, sinh nhật hay các hoạt động cá nhân. 

Đáng chú ý, vào tháng 10/2025, Cooper cùng gia đình đã có chuyến du lịch tới Phú Quốc. Những hình ảnh check-in tại đây nhanh chóng được chia sẻ lại, khiến nhiều người bất ngờ khi nhận ra cậu bé năm nào giờ đã lớn và thay đổi rất nhiều.

Mới nhất, đầu năm 2026, Cooper đã chính thức tốt nghiệp tiểu học, đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống. Song từ thông báo tốt nghiệp đến nay, Cooper không có bất kỳ cập nhật nào khác nên nhiều người cũng mong được nhìn thấy cậu bé nhiều hơn.

Cooper đăng ảnh ở Phú Quốc hồi tháng 10/2025

Cooper (đứng thứ 2 từ phải sang) tốt nghiệp Tiểu học ở Hàn Quốc vào tháng 1/2025

Một số hình ảnh khác của Cooper:

Cooper trong dịp sinh nhật 10 tuổi

Cooper và chị gái đều là những mẫu nhí nổi tiếng

Một trong những hình ảnh viral của cậu bé

Cậu bé được các thương hiệu thời trang trẻ em săn đón

Cooper hồi còn bé xíu

S.A - Ảnh: IGNV

