Bé trai ném pháo xuống cống gây nổ lớn khiến nhiều xe sang hư hại, thái độ của người mẹ lại khá đáng khen

Sức công phá của một quả pháo mạnh đến mức nào?

Trong dịp Tết, bên cạnh việc sum họp gia đình, mọi người còn thích mua pháo hoa để tăng thêm không khí ngày Tết.

Tuy nhiên, lõi của pháo hoa vẫn là thuốc súng, có nguy cơ cao gây thiệt hại tài sản cho người khác trong quá trình đốt. Hàng năm đều có một vài trường hợp nhà cửa bị cháy do đốt pháo hoa. Vì vậy, nhiều thành phố đã cấm đốt pháo hoa, những thành phố cho phép đốt pháo không chỉ nhấn mạnh vấn đề an toàn mà còn thiết lập các địa điểm đốt pháo hoa riêng.

Chiều ngày 30/1, một bé trai ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã ném pháo xuống nắp cống, khiến nhiều ô tô hạng sang tại hiện trường bị hất tung. Cậu bé lại không hề hấn gì, trốn ở xa. Nếu không kiểm tra camera giám sát, không ai biết được thủ phạm là ai!

Hành động liều lĩnh của cậu bé gây ra vụ nổ kinh hoàng

Chiều ngày 30/1, mọi người đang đắm chìm trong niềm vui ngày Tết. Cha mẹ không phải đi làm có thể nghỉ ngơi ở nhà, con cái cũng không phải lo lắng về bài vở. Vì vậy, ai nấy đều làm những việc mình thích. Một cậu bé sau khi xin phép cha mẹ đã vui vẻ xuống lầu với pháo và bật lửa. Không ngờ, hành động này lại gây ra tai họa lớn! Cậu bé vừa chạy vừa ném pháo dọc đường, bãi cỏ ven đường và thùng rác ven đường đều không thoát khỏi "tầm ngắm".

Đi đến cổng khu chung cư, cậu bé nhìn thấy bãi cỏ xung quanh có nhiều ô tô đang đậu. Cậu bé bỗng nảy ra ý tưởng ném pháo xuống nắp cống thoát nước gần đó. Cậu bé tò mò không biết nếu ném pháo xuống nắp cống thì sẽ như thế nào. Lời dặn dò của cha mẹ về việc không được ném pháo xuống cống đã bị cậu bé bỏ ngoài tai. Sau khi nhìn trước ngó sau thấy không có ai, cậu bé liền cúi xuống, nhanh chóng châm lửa một quả pháo rồi ném xuống nắp cống, sau đó bỏ chạy. Cảnh tượng tiếp theo khiến người ta kinh hãi. Chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ, nắp cống bị hất tung, ngọn lửa cao hơn hai mét phun ra từ nắp cống. Ngọn lửa bốc cháy lan sang những chiếc xe xung quanh. Khí biogas trong cống tiếp xúc với ngọn lửa và một lượng lớn oxy đã gây ra vụ nổ. Chiếc xe gần nắp cống nhất bị hất văng lên không trung, rồi rơi xuống đè lên những chiếc xe khác. Sức công phá của vụ nổ đã hất tung cả bãi cỏ, kèm theo nhiều đất đá, tất cả các xe xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. May mắn là lúc đó không có người đi bộ qua lại, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Mặc dù không có ai bị thương, nhưng thiệt hại về tài sản là không thể tránh khỏi. Nhìn vào những bức ảnh chụp tại hiện trường, có thể thấy hầu hết đều là xe sang. Theo nhận định của cư dân mạng, chiếc xe bị lật và chịu ảnh hưởng nặng nhất là một chiếc Lincoln, bị chiếc Lincoln đè lên là một chiếc Lexus, bên cạnh đó còn có một chiếc Audi A8 cũng bị ảnh hưởng. Xung quanh, những chiếc Land Rover và Porsche cũng bị đất đá rơi trúng.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu vực bằng dây cảnh giới. Cảnh sát đã hỏi những người chứng kiến về đặc điểm nhận dạng của người gây ra vụ nổ. Sau khi biết được đó là một đứa trẻ, cảnh sát đã trích xuất camera giám sát từ các cửa hàng xung quanh. Cuối cùng, dựa vào đặc điểm nhận dạng, cảnh sát đã bắt được cậu bé và đưa cả mẹ cậu bé về đồn để phối hợp điều tra. Nhìn cảnh hai mẹ con cậu bé không bỏ trốn mà đứng ra đối mặt với sự việc, có thể thấy họ là những người có trách nhiệm. Xét theo tình hình hiện trường, số tiền bồi thường chắc chắn không dưới vài trăm triệu đồng.

Tranh luận trên mạng xã hội và bài học rút ra

Vụ nổ hầm cầu này một lần nữa xảy ra đã khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Đa số cư dân mạng quan tâm đến vấn đề xe cộ. Họ cho rằng những chiếc xe tại hiện trường đều là xe sang, số tiền bồi thường không dưới 100 triệu đồng. Một số cư dân mạng khác thắc mắc nếu cha mẹ cậu bé không đủ khả năng bồi thường thì sao? Cũng có người thẳng thắn đề nghị xem xét việc bồi thường bảo hiểm. Một số cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng, nói rằng hồi nhỏ họ cũng từng làm việc tương tự, thậm chí còn đứng trên nắp cống đợi pháo nổ. Nhiều người sau khi đọc bình luận này cũng cho biết mình có trải nghiệm tương tự và bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Một số cư dân mạng hiểu chuyện đã bày tỏ quan điểm của mình. Họ cho rằng mỗi khi có vấn đề xảy ra, pháo lại bị đổ lỗi, trong khi bản thân nó không tự phát nổ. Rõ ràng là do con người thiếu ý thức về an toàn, nhưng lại luôn cấm đốt pháo hoa, rõ ràng là không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Đồng thời, cũng có cư dân mạng nói rằng lời khuyên răn của người khác không bằng một lần trải nghiệm của bản thân. Sau lần này, cậu bé sẽ cẩn thận hơn trong mọi việc, có lẽ cả đời sẽ không dám nghịch pháo nữa.

Hàng năm, vào dịp Tết, các video trên mạng xã hội đều nhắc nhở về vấn đề an toàn. Tuy nhiên, mọi người thường không để ý, luôn cho rằng những việc này sẽ không xảy ra với mình. Sự việc cậu bé ném pháo xuống cống một lần nữa cảnh tỉnh chúng ta, luôn phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, không được làm trái lời khuyên của người khác. Hơn nữa, khi con cái phạm lỗi, không được lấy lý do "con còn nhỏ" để bao che. Nuông chiều con như hại con, nếu không quản lý được con cái thì sau này chắc chắn sẽ gây ra họa lớn.

Theo 163