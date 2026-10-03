Bé trai lớp 3 bị đứt lìa bàn tay do sập cổng làng: Tình hình sức khoẻ hiện tại, câu nói đầu tiên sau tỉnh dậy khiến nhiều người thương hơn cả chữ thương

"Mẹ có bị thương không?". “Sao tay con lại mọc dưới chân? Nhà mình có đủ tiền để nối lại tay cho con không mẹ?”...

Theo thông tin đăng trên Vietnamnet, câu đầu tiên cậu bé Trần Đức Thắng (8 tuổi), bé trai lớp 3 bị đứt lìa bàn tay do sập cổng làng là: "Mẹ có bị thương không?". Khi nhìn xuống chân, thấy bàn tay phải của mình được nối tạm ở đó, Thắng bật khóc: “Sao tay con lại mọc dưới chân? Nhà mình có đủ tiền để nối lại tay cho con không mẹ?”.

Nghe con hỏi, chị Lê Thị Giang (SN 1988, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chỉ biết động viên rằng các bác sĩ đang cố gắng cứu bàn tay cho em. Nếu không thể giữ lại được, gia đình sẽ tìm cách hỗ trợ bằng tay giả.

“Nghe vậy, Thắng lại khóc, bảo không muốn mất tay vì sợ bạn bè chê cười”, chị Giang kể với Vietnamnet.

Cổng làng đổ sập đè trúng khiến cậu bé Trần Đức Thắng bị đứt lìa bàn tay.

Chị Giang chia sẻ với Vietnamnet, chiều 28/9, chị điều khiển xe máy chở Thắng từ chợ về phòng trọ ở xã Hương Khê. Khi hai mẹ con đi qua khu vực cổng làng, một chiếc xe cẩu bất ngờ va vào công trình khiến cổng bê tông đổ sập. Thắng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng chấn thương nặng. Tại đây, các bác sĩ xác định bàn tay phải của em bị đứt lìa hoàn toàn, cẳng tay tổn thương nghiêm trọng.

Báo Pháp luật Việt Nam thông tin thêm, Thắng là con đầu trong gia đình có hai anh em. Em trai Thắng, Trần Đức Tài, sinh năm 2021, vẫn còn nhỏ.

Mẹ em, chị Lê Thị Giang, sinh năm 1988, thuê trọ để buôn bán nhỏ, thu nhập không ổn định. Ba em là anh Trần Quốc Toản, sinh năm 1978, làm nghề lái xe nhưng công việc bấp bênh.

Trước khi tai nạn xảy ra, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và chăm lo cho hai con nhỏ. Nay một người phải túc trực bên con ở bệnh viện, người còn lại vừa lo công việc, chăm con nhỏ, vừa tìm cách xoay xở tiền chữa trị.

Theo chia sẻ của chị Giang với báo chí, gia đình đã phải vay mượn anh em, họ hàng khoảng 60 triệu đồng để lo những chi phí ban đầu cho Thắng. Ngoài các khoản thuộc phạm vi bảo hiểm, quá trình điều trị còn phát sinh thuốc men và nhiều chi phí khác.

Trong khi đó, đây mới chỉ là giai đoạn đầu.

Phía trước Thắng có thể còn nhiều ca phẫu thuật, những ngày dài nằm viện, các đợt tái khám và một quá trình phục hồi chức năng chưa thể xác định chính xác sẽ kéo dài bao lâu.

Ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cũng xác nhận gia đình Thắng có hoàn cảnh khó khăn, công việc của bố mẹ không ổn định, trong khi chi phí điều trị cho em rất lớn. Chính quyền địa phương mong các nhà hảo tâm chung tay để gia đình có thêm điều kiện chữa trị cho cháu.