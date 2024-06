Bé trai gửi thư cảm ơn bố mẹ đi làm xa nuôi mình, dân mạng van xin: "Làm ơn viết cho con vài dòng chữ"

Tuổi thơ của bất kì ai cũng đã từng trải qua cảnh phải ở nhà đợi bố mẹ đi làm về. Những em bé có bố mẹ sáng đi tối về vẫn còn may mắn hơn cả so với những gia đình đi làm xa biền biệt, vài năm mới trở về một lần. Với con cái, không ai có thể thay thế vai trò của bố mẹ và việc thiếu vắng họ trong tuổi thơ sẽ khiến con không tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực so với những người bạn đồng trang lứa.

Không ít người đã chia sẻ rằng vì cuộc sống mưu sinh nên họ buộc phải đi làm xa, nhớ con da diết nhưng nếu ở nhà thì kinh tế gia đình không có, con sẽ phải sống khổ sở, bởi vậy dù thương nhưng nhiều bố mẹ vẫn buộc phải lựa chọn xa con.

Thế nhưng dù ở xa hay gần, cách bố mẹ quan tâm và yêu thương con vẫn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách cũng như đời sống tinh thần của trẻ. Dù con không nói ra, hay lúc nào cũng luôn miệng cười "Con ổn ạ, con không sao, con rất tốt, bố mẹ cứ yên tâm làm việc nhé"... thì đâu đó cũng có lúc con cảm thấy tủi thân vì không có bố mẹ cạnh bên.

Mới đây, một bức thư của bé trai gửi cho bố mẹ bỗng gây sốt trên MXH bởi những lời chia sẻ thật lòng, đáng yêu và khiến cho mọi người cảm thấy nghẹn ngào, xúc động.

"Bố mẹ ơi, con không buồn vì nhà mình ở xa nên bố mẹ không gửi được thư cho con vì con cũng không gửi thư cho bố mẹ. Con xin lỗi bố mẹ thời gian qua đã làm bố mẹ phải khổ và nuôi chị em con vất vả như nào. Như năm ngoái bố mẹ không gửi thư cho con và chị nhưng mà hồi đó con thấy rất buồn. Vì bố mẹ không gửi thư cho con mà các bạn khác được gửi. Bây giờ con mới hiểu là bố mẹ bận kiếm tiền để nuôi bọn con, vất vả đi làm để có cái ăn cái mặc. Con xin lỗi bố mẹ", bé trai viết.

Cụ thể, bố mẹ của 2 chị em đi làm xa nên chẳng mấy khi về nhà. Thế nhưng, đến cả 1 lá thư các con cũng không nhận được. Cậu bé nói rằng cảm ơn bố mẹ thật nhiều vì đã đi làm, cố gắng vất vả kiếm tiền để gửi về cho các con ăn học, vì vậy bé rất hạnh phúc. Đồng thời con cũng xin lỗi vì đã buồn, trách bố mẹ trong khi 2 người phải làm việc rất vất vả, không có thời gian về thăm hay viết thư cho con.

Thế nhưng, sau khi đọc xong bức thư, cư dân mạng cảm thấy vô cùng đau lòng. "Con rất thấu hiểu cho bố mẹ, nhưng nếu bố mẹ đọc được thì làm ơn hãy viết cho con dù chỉ là vài dòng chữ nhé", "Em bé thật hiểu chuyện, những đứa trẻ hiểu chuyện thường rất đáng thương", "Bố mẹ bận rộn tới cỡ nào mà một lá thư cho con cũng không có?"... mọi người bình luận.

Vẫn biết mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, cha mẹ dằn lòng đi xa cũng chỉ vì mong con cái có cuộc sống tốt và tương lai tươi sáng hơn. Song vẫn mong các bậc cha mẹ hãy nhớ một điều rằng tuổi thơ của con một đi sẽ không bao giờ trở lại.

Và đó là khoảng thời gian mà lũ trẻ cần hơn bao giờ hết sự đồng hành của cha mẹ. Chính vì thế các bậc phụ huynh hãy cố gắng sắp xếp công việc và cuộc sống để có thể dành thời gian bên con nhiều nhất có thể. Nếu không thể, hãy thường xuyên gọi điện hỏi thăm, gửi thư, gửi quà hay bất kì hành động gì đó để con luôn cảm thấy được yêu thương. Tuổi thơ con trôi qua rất nhanh, đừng để tới lúc con đã lớn rồi ân hận thì cũng quá muộn.