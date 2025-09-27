HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé trai 9 tuổi tử vong trong đám cháy

Tân Lộc |

Ngọn lửa bùng lên lúc nửa đêm trong căn nhà cấp 4 ở xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Những người trong nhà kịp chạy thoát, tuy nhiên bé trai 9 tuổi bị kẹt lại tử vong.

Ngày 27/9, UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm một bé trai tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 cùng ngày, tại căn nhà cấp 4 của anh Trần Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ). Khi xảy ra vụ cháy , trong nhà có vợ chồng anh Hiếu và 2 con nhỏ.

Bé trai 9 tuổi tử vong trong đám cháy- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng công an xã Phú Mỹ cùng người dân đã hỗ trợ dập lửa và cứu người ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện bé T.B.P. (9 tuổi, con trai anh Hiếu) đã tử vong trong phòng ngủ.

Đám cháy thiêu rụi căn nhà cấp 4 của gia đình anh Hiếu, nhiều tài sản hư hỏng nặng.

"2 cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm"
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại