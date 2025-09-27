Bé trai 9 tuổi tử vong trong đám cháy

Ngày 27/9, UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm một bé trai tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 cùng ngày, tại căn nhà cấp 4 của anh Trần Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ). Khi xảy ra vụ cháy , trong nhà có vợ chồng anh Hiếu và 2 con nhỏ.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng công an xã Phú Mỹ cùng người dân đã hỗ trợ dập lửa và cứu người ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện bé T.B.P. (9 tuổi, con trai anh Hiếu) đã tử vong trong phòng ngủ.

Đám cháy thiêu rụi căn nhà cấp 4 của gia đình anh Hiếu, nhiều tài sản hư hỏng nặng.