Bé trai 9 tuổi đóng giả Thị Mầu nổi tiếng một thời: Cuộc sống sau 11 năm biến đổi ra sao?

Từng gây sốt tại Vietnam's Got Talent khi hóa thân thành Thị Mầu trên sân khấu, Nguyễn Đức Vĩnh sau hơn một thập kỷ đã có nhiều thay đổi.

Cậu bé 9 tuổi gây sốt với màn giả gái đóng Thị Mầu

Năm 2015, Nguyễn Đức Vĩnh (SN 2006, ở Bắc Ninh) là một trong những gương mặt gây chú ý nhất tại Vietnam's Got Talent mùa thứ 3.

Khi ấy, Đức Vĩnh mới 9 tuổi, song đã sớm bộc lộ năng khiếu với các loại hình nghệ thuật truyền thống. Cậu bé đặc biệt yêu thích chèo, tuồng, quan họ và có thể tự học thông qua việc xem các chương trình trên truyền hình, internet.

Ngay từ vòng loại, Đức Vĩnh khiến nhiều người bất ngờ khi hóa thân thành Thị Mầu trong trích đoạn Thị Mầu lên chùa.

Trên sân khấu, cậu bé mặc trang phục nữ, trang điểm và thể hiện điệu bộ, ánh mắt, giọng hát của nhân vật đến mức nhiều khán giả ban đầu còn tưởng đây là một bé gái.

Đức Vĩnh và màn hóa thân thành Thị Mầu.

Tiết mục giúp cậu bé nhận được sự đồng thuận của cả 4 giám khảo và bước tiếp vào vòng trong. Sau đó, Đức Vĩnh tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi thử sức với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác nhau.

Ở vòng bán kết, cậu bé thể hiện Cô Đôi Thượng Ngàn bằng hình thức hát chầu văn, kết hợp cùng những động tác múa. Đến đêm chung kết, Đức Vĩnh lựa chọn trích đoạn tuồng Ông già cõng vợ đi xem hội. Màn trình diễn giúp Đức Vĩnh nhận được lượng bình chọn cao từ khán giả và trở thành Quán quân Vietnam's Got Talent 2015. Khi ấy, cậu bé mới 9 tuổi.

Đức Vĩnh tại chung kết Vietnam's Got Talent 2015.

Chiến thắng này đưa cái tên Đức Vĩnh trở thành một trong những tài năng nhí được chú ý thời điểm đó.

Đặc biệt, màn hóa thân thành Thị Mầu ngay từ vòng đầu tiên gây ấn tượng mạnh với khán giả, bởi một cậu bé còn rất nhỏ lại có thể thể hiện nhân vật nữ với cách hát, điệu bộ và biểu cảm khá tự nhiên. Hình ảnh Thị Mầu cũng nhanh chóng trở thành dấu ấn đặc biệt nhất trong hành trình của Đức Vĩnh tại cuộc thi.

Từ đó, cái tên “Thị Mầu” gần như gắn liền với Đức Vĩnh. Nhắc đến cậu bé từng gây sốt tại Vietnam's Got Talent, nhiều khán giả nhớ ngay đến hình ảnh Đức Vĩnh mặc trang phục nữ, hóa thân thành cô Thị Mầu trên sân khấu. Biệt danh “cậu bé Thị Mầu” cũng được sử dụng rộng rãi để gọi Đức Vĩnh trong nhiều năm sau đó, thậm chí trở thành cách nhận diện quen thuộc của nam ca sĩ khi trưởng thành.

Đức Vĩnh không xuất thân từ một gia đình nghệ thuật. Gia đình cậu làm nông, nhưng từ nhỏ thường xuyên nghe chèo, tuồng, quan họ. Chính môi trường này giúp Đức Vĩnh sớm tiếp xúc với âm nhạc dân gian và hình thành niềm yêu thích với những làn điệu truyền thống.

20 tuổi vẫn đi hát, nhận show, ngoại hình có nhiều thay đổi

Sau khi được biết đến từ Vietnam's Got Talent, Đức Vĩnh tiếp tục theo đuổi ca hát và xuất hiện trong một số chương trình dành cho thiếu nhi. Năm 2017, cậu tham gia Tuyệt đỉnh song ca nhí và cùng bạn diễn Quỳnh Anh giành ngôi quán quân. Đây là một trong những dấu mốc cho thấy Đức Vĩnh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sau khi gây chú ý với Vietnam's Got Talent. Song song với việc đi hát, cậu vẫn tiếp tục việc học.

Đức Vĩnh tham gia Tuyệt đỉnh song ca nhí và cùng bạn diễn Quỳnh Anh giành ngôi quán quân.

Hiện tại, ở tuổi 20, Đức Vĩnh không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông như thời còn là tài năng nhí nhưng vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ.

Cậu bạn nhận lời biểu diễn tại các chương trình, sự kiện và sân khấu âm nhạc.

Trên mạng xã hội, Đức Vĩnh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video trong quá trình biểu diễn, cho thấy ca hát vẫn là một phần trong cuộc sống hiện tại.

Cậu bạn vẫn hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Ảnh: FBNV

Cùng với việc trưởng thành, Đức Vĩnh cũng có sự thay đổi trong định hướng âm nhạc. Nếu trước đây anh được khán giả biết đến chủ yếu qua chèo, tuồng, chầu văn và các loại hình nghệ thuật dân gian, hiện tại nam ca sĩ trẻ đang thử sức với Pop Ballad.

Để chuẩn bị cho hướng đi mới, Đức Vĩnh có khoảng 3 năm làm việc và luyện tập cùng giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang. Trong thời gian này, cậu tập trung vào kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý cảm xúc và tư duy biểu diễn, hướng tới việc làm quen với cách hát hiện đại hơn nhưng vẫn phát huy thế mạnh về giọng hát. Không chỉ âm nhạc, sau 11 năm kể từ khi được biết đến, diện mạo của Đức Vĩnh cũng có nhiều thay đổi.

Nếu hình ảnh quen thuộc của Đức Vĩnh năm 9 tuổi là một cậu bé nhỏ nhắn, thường xuất hiện trong những bộ trang phục mang màu sắc dân gian, thì ở tuổi 20, cậu đã có diện mạo trưởng thành hơn.

Đức Vĩnh hiện tại. Ảnh: FBNV

Đức Vĩnh sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng và phong cách trẻ trung, chỉn chu. Cậu bạn thường xuất hiện với mái tóc được tạo kiểu cùng trang phục hiện đại, phù hợp với hình ảnh một ca sĩ trẻ.