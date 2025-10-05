Sự việc đau lòng này bắt đầu khi một cậu bé học lớp 1, chỉ mới 7 tuổi, đã bị cô giáo của mình phạt nặng nề chỉ vì đã lấy ăn một chiếc kẹo marshmallow trên bàn cô. Cậu bé, được gọi là Pot (tên đã được thay đổi), đang theo học tại trường tiểu học Maejang, huyện Maemoh, tỉnh Lampang. Hình ảnh cậu bé với những vết bầm tím rõ ràng trên khuôn mặt, cằm và bên cạnh tai là minh chứng cho sự việc đã diễn ra.

Dù đã ba ngày trôi qua, nhưng Pot vẫn còn sợ hãi, đôi khi ngồi mơ màng. Em kể lại rằng vào ngày hôm đó, mẹ em không có tiền để đưa em đi học. Khi đến trường, thấy những chiếc kẹo marshmallow trên bàn cô giáo, em đã không kìm lòng và lấy một chiếc để ăn. Đến giờ ăn trưa, cô giáo đã gọi em lên và trừng phạt em bằng cách dùng một thước sắt đánh vào mặt em 14 lần, tát vào miệng 10 lần, véo cổ và buộc em phải đi rửa nhà vệ sinh.

Người mẹ của Pot, bà Da (tên đã được thay đổi), một lao động tự do 48 tuổi, đã không cầm được nước mắt khi kể lại sự việc. Bà cho biết vào ngày hôm đó, cô giáo A (tên đã được thay đổi) đã gọi điện thông báo rằng Pot đã lấy trộm kẹo của cô nhưng không hề nói rằng cô đã phạt Pot. Chỉ đến khi bà đi làm về và nhìn thấy con trai mình ngồi thất thần cùng với những vết bầm trên mặt, Pot mới kể lại sự việc cho mẹ mình nghe.

Bà Da chia sẻ rằng: "Ngày hôm đó, không phải là tôi quên cho con tiền mua kẹo, mà thực sự là tôi không có tiền." Bà muốn thông báo sự việc cho trưởng thôn nhưng ông không có mặt. Bà không thể chấp nhận được việc cô giáo đã hành xử một cách bạo lực đến vậy với con trai mình, khi em chỉ mới 7 tuổi và không biết rằng việc cô giáo đánh có thể gây hậu quả gì. Điều chắc chắn là Pot giờ đây sợ hãi và không muốn đến trường nữa vì sợ cô giáo sẽ đánh mình. Bà Da mong rằng nhà trường sẽ chuyển cô giáo này đi nơi khác và không nên để cô tiếp xúc với học sinh.

Sự việc sau đó đã được ông Ratna Uhmong, trưởng thôn Nasak, và ông Narongdech Wongai, trưởng thôn Khuang Muang, cùng với ông Suraphon Jantab, sĩ quan cảnh sát trưởng thôn Nasak, tiếp nhận và điều tra. Họ kể lại rằng vào sáng thứ Sáu (3/10), ông Suraphon đã thấy Pot không đến trường và phát hiện những vết bầm trên khuôn mặt em. Ban đầu nghĩ rằng em bị mẹ đánh, nhưng sau khi hỏi thăm, họ phát hiện ra rằng Pot đã bị cô giáo chủ nhiệm đánh bằng thước sắt.

Những người này đã yêu cầu bà Da đưa Pot đi kiểm tra sức khỏe và báo cáo sự việc lên cảnh sát. Họ cũng đã yêu cầu nhà trường điều tra vì trong ngày đó có cuộc họp tại trường. Cô giáo A đã gọi điện xin lỗi và yêu cầu không đưa sự việc ra ánh sáng, nhưng ông Suraphon đã từ chối, cho rằng nếu không có ai biết thì cô giáo sẽ không nhận ra lỗi lầm của mình và có thể sẽ tiếp tục hành động tương tự với các học sinh khác.

Cả làng phẫn nộ, chính quyền vào cuộc

Trưởng thôn và các lãnh đạo địa phương cho biết, sáng 3/10 họ thấy Pot không đến trường, mặt mũi đầy vết bầm nên nghi ngờ. Ban đầu tưởng bé bị mẹ đánh, nhưng khi hỏi kỹ mới biết sự thật.

Theo kết quả khám của bác sĩ, vết thương trên mặt Pot đúng là do vật cứng không sắc cạnh gây ra, phù hợp với lời kể bị cô đánh bằng thước sắt. Chính quyền địa phương khẳng định đây là hành vi bạo lực quá mức và yêu cầu điều tra xử lý.

Điều đáng nói là ban đầu khi mẹ đưa bé đi trình báo cảnh sát từ chối tiếp nhận. Sau đó, trưởng thôn phải bày tỏ sự không hài lòng khi cảnh sát từ chối tiếp nhận vụ việc ban đầu với lý do sợ rằng Pot sẽ có hồ sơ về hành vi trộm cắp. Ông đã phải gọi điện và giải thích rằng đây là hai vấn đề riêng biệt. Một là vụ việc em đã bị cô giáo bạo hành và hai là nếu cô giáo coi việc em lấy kẹo là nghiêm trọng đến mức muốn truy cứu trách nhiệm hình sự. Cuối cùng, cảnh sát đã tiếp nhận báo cáo.

Được biết, cô giáo này trước đây cũng từng nhiều lần phạt học sinh bằng cách nhốt trong phòng, ít giao tiếp với đồng nghiệp, có biểu hiện bất thường trong tính cách.

Các trưởng thôn và người dân địa phương đang tìm cách để hỗ trợ Pot và gia đình, trong đó có việc kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Nguồn: Manager Online