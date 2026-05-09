Bé trai 5 tuổi định ăn thịt xiên trên xe, bị tài xế nhắc nhở lại có phản ứng gây bão mạng xã hội

Trần Hà
Nhiều người dành lời khen ngợi nam tài xế EQ cao và cậu bé cũng đáng yêu vô cùng.

Trên mạng xã hội, những câu chuyện - tình huống giữa tài xế và khách hàng vẫn luôn nhận về nhiều về nhiều sự quan tâm. Trong số đó, có không ít nội dung viral vì quá hài hước, oái oăm, nhưng cũng có những khoảnh khắc lại khiến dân mạng phải thả tim vì sự tinh tế và cách cư xử văn minh của cả đôi bên.

Một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện ngắn giữa nam tài xế taxi và cậu bé khoảng 5 tuổi tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) dưới đây là một ví dụ.

Clip nam tài xế nhắc nhở cậu bé nhỏ đừng ăn trong xe, vì vật nhọn có thể gây nguy hiểm. Nguồn: @traicamnhotcn

Theo camera hành trình trong xe ghi lại, nam tài xế đang chở hai hành khách gồm một phụ nữ trung niên và một cậu bé nhỏ tuổi ngồi ở ghế sau. Có vẻ như là hai mẹ con.

Trong lúc xe đang di chuyển, cậu bé lấy một xiên thịt (thịt nguyên miếng xắt nhỏ, được xiên qua que tre nhỏ, thường vuốt nhọn hai đầu và nướng lên - pv) từ trong hộp ra để ăn. Nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, nhận ra vấn đề, nam tài xế lập tức nhắc nhở: “Cháu có thể ăn món có đầu nhọn này sau khi chú dừng xe được không? Vì nó nguy hiểm lắm”. Trong trường hợp này, chiếc xe đang di chuyển, không tránh khỏi có lúc phanh gấp hoặc rung lắc bất ngờ, những que nhọn như xiên thịt hoàn toàn có thể đâm vào cơ thể, gây chấn thương nguy hiểm cho người cầm ăn, nhất là trẻ nhỏ.

Anh nói chuyện nhỏ nhẹ, giải thích rõ lý do để cậu bé hiểu vấn đề.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là phản ứng ngay sau đó của cậu bé. Nghe chú tài xế nói xong, cậu bé lập tức đặt xiên thịt xuống rồi đáp: “OK”.

Tài xế nhắc nhở bé trai 5 tuổi về an toàn thực phẩm trên xe taxi - Ảnh 1.

Nam tài xế quan sát qua gương chiếu hậu và thấy cậu bé ăn thịt xiên thì lập tức nhắc nhở ngay.

Khi được giải thích thêm rằng que nhọn có thể làm bị thương miệng hoặc nguy hiểm nếu xe thắng gấp, cậu bé liên tục nói đồng ý. Thậm chí, cậu bé còn nói nói thêm rằng vật sắc nhọn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng nếu chẳng may đâm vào người.

Sau đó, cậu bé chủ động đưa hộp thịt xiên cho người lớn bên cạnh cầm giúp rồi nói thêm: “Cháu sẽ ăn khi về nhà ạ”.

Tài xế nhắc nhở bé trai 5 tuổi về an toàn thực phẩm trên xe taxi - Ảnh 2.

Cậu bé tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, làm theo lời chú tài xế ngay.

Rất nhanh chiếc xe đã tới nơi. Cậu bé còn không quên gửi lời cảm ơn chú tài xế và nhắc mẹ hãy đánh giá tốt cho chuyến đi.

Thậm chí, khi đã xuống xe, cậu bé còn không quên nói vọng lại: “Lần sau con lại đi xe của chú nhé”.

Sau khi đăng tải đoạn clip lên MXH, nam tài xế nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Nhiều người dành lời khen cho sự tinh tế của anh khi kịp thời để ý tới tình huống, có khả năng gây nguy hiểm và chọn cách nhắc nhở rất tâm lý với trẻ nhỏ. Thay vì nói “không được ăn”, anh giải thích vì sao việc ăn lúc xe chạy lại nguy hiểm, đồng thời trấn an rằng cậu bé vẫn có thể ăn sau khi dừng xe.

Nhiều cư dân mạng cho rằng chính cách nói chuyện mềm mỏng, tôn trọng trẻ nhỏ này đã khiến cậu bé hợp tác ngay lập tức. “Kiểu nói chuyện rất hiểu tâm lý trẻ em luôn ấy”, một netizen bình luận.

Ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng bất ngờ với phản ứng của cậu bé. Không mè nheo, không quấy khóc hay tỏ thái độ khó chịu khi bị nhắc, cậu bé lập tức đặt xiên thịt xuống, chăm chú lắng nghe rồi còn chủ động đưa hộp đồ ăn cho người lớn bên cạnh cầm giúp.

Nhiều người nhận xét với độ tuổi khoảng 5-6, phản ứng bình tĩnh và hiểu chuyện như vậy thực sự không phải điều dễ thấy. Bởi thông thường, nhiều đứa trẻ sẽ phản ứng ngược lại khi bị ngăn cản lúc đang ăn món mình thích.

Không ít cư dân mạng cũng cho rằng cách cư xử của cậu bé phản ánh phần nào cách giáo dục từ gia đình. Việc một đứa trẻ biết lắng nghe, hiểu vấn đề và phản hồi lễ phép thường đến từ môi trường mà ở đó, trẻ được dạy bằng sự giải thích và tôn trọng thay vì quát mắng.

Bên dưới đoạn clip, netizen liên tục để lại những bình luận như: “Tử tế gặp hiểu chuyện là đây”, “Xem xong tự nhiên thấy dễ chịu ghê”, hay “Em bé này chắc ‘trùng sinh’ rồi quá, sao mà hiểu chuyện dữ vậy”.

Nhiều bình luận hài hước dưới đoạn clip:

- “Tử tế gặp hiểu chuyện”

- “Công nhận anh tài xế này vừa đẹp trai mà con EQ cao quá trời nè. Gặp đúng đứa trẻ hiểu chuyện dữ, sao mà nó khôn mà nó khéo”

- “Câu chuyện đáng yêu quá, anh này chắc cũng có con nhỏ rồi mới để ý tới được nè. Chứ tui là tui cũng không nghĩ ra luôn”

- “Tài xế 10 điểm nha”

- "Tui làm mẹ mà nhiều khi tui cũng không nghĩ tới là nó nguy hiểm luôn á. Anh này cẩn thận quá".

