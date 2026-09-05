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Bé trai 5 tuổi đi xe 3 bánh tự chế tử vong sau va chạm với xe tải

Tâm An
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Bé trai 5 tuổi ở Đà Nẵng điều khiển xe điện đồ chơi 3 bánh từ một con hẻm ra đường kiệt thì không may xảy ra va chạm với xe tải và tử vong.

Trưa 5/9, Công an phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một bé trai 5 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, bé trai sống tại kiệt 245 đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu) điều khiển xe điện 3 bánh tự chế đi cùng chị gái. Người chị đi xe đạp phía trước.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.N

Khi bé trai điều khiển xe từ một con hẻm nhỏ ra kiệt 245 Âu Cơ, cách nhà khoảng 50m, thì không may xảy ra va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng đang lưu thông trên kiệt.

Vụ tai nạn khiến bé trai tử vong tại hiện trường.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tâm An

Theo một số người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, cha mẹ bé đi làm, hai chị em ở nhà.

Chiếc xe điện 3 bánh được gia đình mua cho cháu bé chơi chưa lâu.

- Ảnh 3.

Chiếc xe điện đồ chơi do bé trai điều khiển. Ảnh: Tâm An

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Tags

Đà Nẵng

Liên Chiểu

bé trai 5 tuổi

xe điện 3 bánh

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