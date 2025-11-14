Bé trai 5 tuổi bị chó dữ tấn công khi đang đi dạo ở công viên

Bé trai 5 tuổi ở Doncaster, South Yorkshire (Anh) đã may mắn sống sót sau khi bị 1 con chó tấn công dã man ngay trong công viên khi đang trên đường về nhà cùng mẹ. Vụ việc xảy ra vào chiều thứ Năm tuần trước, để lại những vết thương nghiêm trọng trên mắt, tai và má của bé, khiến người mẹ vẫn chưa hết ám ảnh mỗi khi nhớ lại.

Roman và mẹ trước khi bị chó cắn. Nguồn: SWNS

Chị Joanne, mẹ của bé Roman, cho biết khi 2 mẹ con đang đi bộ qua công viên và chị đang đẩy xe nôi của em út 8 tháng tuổi, chị đã nhìn thấy từ xa một con chó - được cho là giống bull - nhưng không được rọ mõm hay trang bị bất kỳ biện pháp bảo hộ nào.

Khi thấy Roman đi phía trước, con chó bất ngờ gầm gừ rồi lao thẳng về phía cậu bé. Chỉ trong chớp mắt, nó cắn và kéo Roman ngã xuống đất. “Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi tưởng con trai mình sắp bị giết ngay trước mắt,” chị Joanne run rẩy nhớ lại.

Dù vô cùng hoảng loạn và sợ hãi, chị Joanne vẫn lao tới kéo mạnh con vật đang điên cuồng cắn vào mặt con trai. Cảnh tượng lúc đó khiến chị gần như nghẹt thở vì kinh hoàng. Bên trái đầu Roman bê bết máu, với nhiều vết thương sâu do răng chó gây ra.

May mắn thay, nỗ lực của người mẹ đã có hiệu quả: Chị Joanne đã kéo được con trai ra khỏi miệng con chó. Ngay sau đó, cảnh sát South Yorkshire đã có mặt và hỗ trợ đưa Roman đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ thăm khám và xác nhận phần lớn vết thương không quá nghiêm trọng; tuy nhiên, tai của Roman bị rách cần phải phẫu thuật, còn mắt trái vẫn đang được theo dõi vì nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực.

Cậu bé 5 tuổi sau khi bị tấn công dã man. Nguồn: SWNS

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi, nghi là chủ của con chó gây ra cuộc tấn công, đồng thời con vật cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện Roman đang hồi phục tại nhà, nhưng theo chị Joanne, gia đình vẫn chưa vượt qua cú sốc tinh thần. Mỗi lần nhìn con, chị lại đau lòng khi nghĩ rằng mình suýt mất đi con trai mãi mãi. Chị kêu gọi những người nuôi chó phải có trách nhiệm hơn khi đưa thú cưng đến nơi công cộng, đặc biệt là các khu vực có nhiều trẻ nhỏ.

“Chỉ cần một chút bất cẩn thôi, hậu quả có thể trở thành bi kịch. Không ai nghĩ điều đó sẽ xảy ra với con mình, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ có thể thay đổi,” chị chia sẻ.

Thanh tra Steve Usher thuộc Sở cảnh sát South Yorkshire cũng lên tiếng chỉ trích hành vi thiếu trách nhiệm của chủ chó, nhấn mạnh rằng sự việc hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu có sự giám sát cẩn thận. Ông cho rằng việc thả chó không rọ mõm, không dây xích ở nơi công cộng, đặc biệt tại khu vực có trẻ em, là vô cùng nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

Nguồn: The Sun

Lại Hạnh