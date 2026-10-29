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Bé trai 2 tuổi nuốt nhầm viên giặt trong lúc mẹ đang nấu cơm

Bảo Minh
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Mới đây, một bé trai 2 tuổi 3 tháng ở Trung Quốc, đã nuốt nhầm viên giặt trong lúc mẹ quay đi nấu bữa sáng.

Bé 2 tuổi nuốt nhầm viên giặt, mẹ sơ cứu rồi đưa đi viện; chuyên gia nhấn mạnh: Tuyệt đối không gây nôn

Mới đây, một bé trai 2 tuổi 3 tháng ở thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã nuốt nhầm viên giặt trong lúc mẹ quay đi nấu bữa sáng.

Sáng 24/10, chị Hoàng đang nấu ăn cho con trai, tiện tay đặt viên giặt vào giỏ quần áo bẩn. Chỉ một lát sau, sự cố xảy ra. Đứa trẻ chạy đến gọi mẹ, miệng sủi bọt và chảy dịch nhầy.

Ngửi thấy mùi, chị lập tức nhận ra điều bất thường: Đó là mùi của viên giặt.

Có chuyên môn điều dưỡng, chị Hoàng không hoảng loạn. Chị lập tức cho con dùng lòng trắng trứng với mục đích bảo vệ niêm mạc dạ dày, sau đó nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện để rửa dạ dày. Hiện các chỉ số xét nghiệm của trẻ đã trở về bình thường.

- Ảnh 1.

Không ít người dùng mạng cũng chia sẻ từng gặp tình huống tương tự.

Về sự việc, ông Lưu Hồng, Trưởng khoa Cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế Phụ nữ và Trẻ em tỉnh Giang Tây, cho biết viên giặt chứa các thành phần hóa học có nồng độ cao. Trong thực tế khám chữa bệnh, từng có trường hợp trẻ bóp vỡ viên giặt, khiến dung dịch bắn vào mắt và gây tổn thương giác mạc.

Nếu dung dịch chỉ dính vào da hoặc mắt, cần lập tức rửa liên tục bằng nhiều nước sạch. Khi trẻ đã nuốt phải, cách xử lý khác với một số trường hợp nuốt dị vật: Tuyệt đối không gây nôn.

- Ảnh 2.

Ông Lưu cho rằng việc chị Hoàng cho con dùng lòng trắng trứng để pha loãng và bảo vệ niêm mạc dạ dày có thể được xem là biện pháp ứng phó tạm thời trước khi đến viện, nhưng cần kiểm soát lượng sử dụng. Cách này chỉ có tác dụng hỗ trợ tạm thời, không thể thay thế việc khám chữa bệnh.

Những viên giặt nhiều màu sắc, có hình dáng giống kẹo hoặc thạch, rất dễ thu hút trẻ nhỏ. Cất giữ đúng cách, bảo đảm an toàn, biết sơ cứu và bình tĩnh xử lý khi có tình huống khẩn cấp là cách bảo vệ trẻ.

Nguồn: QQ

Tags

viên giặt

bé trai

sơ cứu

bệnh viện

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