Bé trai 18 tháng tuổi bị người tình của mẹ đánh tử vong

Ngày 14/6, Thượng tá Trương Nhật Minh-Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (SN 1993, quê Tiền Giang, tạm trú Bến Lức, Long An) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.



Ninh bị khởi tố vì liên quan đến cái chết của bé trai L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) con của L.D.T.H (SN 1989), người sống như vợ chồng với Ninh sau khi ly hôn tại nhà trọ trên địa bàn ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đối tượng Ninh tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, H kết hôn với anh L.T.N.T (SN 1989, quê Long An) được 6 năm và sinh được 2 người con . Sau khi ly hôn, H và con trai 18 tháng tuổi ra phòng trọ ở, con gái lớn ở với anh T.

Sau khi ly hôn khoảng 1 tháng H sống chung với Nguyễn Thanh Ninh và con trai. Hằng ngày H ở nhà trông con, Ninh đi phụ hồ ở TP Hồ Chí Minh.

Người nhà đau đớn trước cái chết của bé trai 18 tháng tuổi.

Rạng sáng 1/6, anh T nhận được tin con trai 18 tháng tuổi của mình đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức nên hốt hoảng chạy vào. Tại đây các bác sĩ cho biết cháu P đã tử vong, trên người có nhiều dấu vết bầm tím. Nghi ngờ con trai bị bạo hành, anh T đã trình báo với Công an.

Công an huyện Bến Lức phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ. Người đưa cháu P vào trung tâm y tế cấp cứu là H, mẹ cháu P cho biết, cháu P bị ngã trong nhà vệ sinh của phòng trọ nên dẫn đến các chấn thương trên người.

Khu nhà trọ nơi cháu P sống cùng mẹ và Ninh.

Tuy nhiên khi khám nghiệm, cháu P bị xước da vùng thái dương trái 5cm, còn dính máu khô, bị bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt trái, má trái. Những biểu hiện bất thường trên, tổ công tác nghi ngờ cháu P bị bạo hành dẫn đến tử vong nên đưa H và Ninh về trụ sở làm rõ. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, thi thể cháu P được giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ninh khai nhận, tháng 2/2022, thông qua mạng xã hội (facebook) Ninh quen biết với H. Thời điểm này H vừa ly dị chồng, đang sống cùng con trai 18 tháng tuổi. Sau nhiều lần trò chuyện giữa 2 bên nảy sinh tình cảm, Ninh kêu H nghỉ làm công nhân đến chung sống với Ninh tại nhà trọ ở ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Đầu tháng 5/2022, H đưa bé P đến nhà trọ trên chung sống với Ninh như vợ chồng. Hằng ngày H ở nhà trông con, Ninh đi làm phụ hồ ở TP Hồ Chí Minh. Thời gian sống chung bé P thường hay quấy khóc vào giữa đêm khiến Ninh không ngủ được nên bực tức thường hay đánh cháu P. Khuya 31/5, sau khi đi phụ hồ từ TP Hồ Chí Minh về nhà trọ, bé P lại tiếp tục quấy khóc khiến Ninh bực tức đánh khiến cháu P bị thương tích dẫn đến tử vong.

Bước đầu điều tra xác định Ninh có những hành vi xâm phạm gây thương tích cho bé trai 18 tháng tuổi dẫn đến bé trai tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Bến Lức tiếp tục điều tra làm rõ vụ án trên.