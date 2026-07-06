Bé trai 11 tuổi hầu toà vì nghịch diêm làm cháy trung tâm thương mại khiến 72 người chết, phá huỷ 1.153 cửa hàng

Vụ cháy được đánh giá là một trong những hoạ hoạn tồi tệ nhất ở Pakistan.

Ngày 5/7, một cậu bé 11 tuổi đã bị nêu tên là nghi phạm trong bản cáo trạng do cảnh sát Pakistan đệ trình liên quan đến vụ hoả hoạn kinh hoàng tại trung tâm mua sắm Gul Plaza ở Karachi khiến 72 người thiệt mạng vào ngày 17/1.

Cậu bé này, cùng với cha và 4 thành viên của ban quản lý khu phức hợp mua sắm, sẽ phải ra toà xét xử liên quan đến một trong những vụ cháy toà nhà thương mại được đánh giá là tồi tệ nhất ở Pakistan. Ngọn lửa đã khiến 72 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương và phá huỷ 1.153 cửa hàng. Lực lượng cứu hoả và đội cứu hộ đã mất gần 1 tuần để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo cáo trạng được đệ trình lên toàn án, cậu bé 11 tuổi này trong khi đang trông coi cửa hàng hoa giả của cha mình thì được cho là đã chơi diêm.

Điều tra viên đã nêu tên sáu bị can, gồm bé trai 11 tuổi Huzaifa, cha của em là ông Naimatullah - chủ một cửa hàng hoa giả - cùng bốn thành viên ban quản lý Gul Plaza là Tanveer Pasta, Amar Ismail, Muhammad Ramazan và Muhammad Ameen.

Hiện tất cả những người bị nêu tên đều đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra cũng liệt kê 42 nhân chứng liên quan đến vụ án.

Toà nhà cháy rụi sau vụ hoả hoạn.

Nhân chứng Aryan (13 tuổi) kể em có mặt tại cửa hàng của Huzaifa ở Gul Plaza và thấy Huzaifa đang nghịch diêm, sau đó ngọn lửa bùng phát trong cửa hàng.

Lời khai này được củng cố bởi hai nhân chứng khác là Mohammad Talha và Hamza Amir. Hai người này cho biết cha của Huzaifa thường giao cửa hàng cho con trai chưa đủ tuổi quản lý.

Dữ liệu cuộc gọi cũng cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Naimatullah không có mặt tại cửa hàng.

Cáo trạng nêu rõ cửa hàng do một trẻ vị thành niên vận hành, trong khi các thành viên ban quản lý không có biện pháp xử lý ông Naimatullah, cũng không ngăn chặn việc để con trai ông tự điều hành một mình.

Theo kết quả điều tra, toà nhà thiếu các biện pháp phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Báo cáo cho biết các lối thoát hiểm bị khoá hoặc bị chặn, số lượng bình chữa cháy không đủ, không có hệ thống trụ cứu hoả và toà nhà thiếu hệ thống chiếu sáng dự phòng khẩn cấp. Các nhà điều tra cho biết những thiếu sót này đã làm trầm trọng thêm thảm hoạ sau khi điện trong toà nhà bị cắt, khiến toàn bộ khu phức hợp thương mại chìm trong bóng tối khi ngọn lửa lan nhanh.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc các thành viên uỷ ban đã không kịp thời thông báo cho lực lượng cứu hoả và dịch vụ cứu hộ. Theo báo cáo, dữ liệu cuộc gọi cho thấy không có cuộc gọi khẩn cấp nào được thực hiện trong giai đoạn đầu của vụ cháy.

Theo Times of India