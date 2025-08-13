Bệ phóng drone giấu kín, hé lộ tham vọng kiểu Chiến dịch Mạng nhện

Bệ phóng EREN được gắn trên xe tải bọc thép màu xanh lá cây. Ảnh: Turkish Century.

Hãng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan vừa tiết lộ một bệ phóng đặt trong container dành cho loại đạn lượn EREN, được thiết kế để hỗ trợ các cuộc tấn công di động, bất ngờ.

Khi lắp trên một xe tải chở hàng tiêu chuẩn, nền tảng này có thể mang tới 12 bệ phóng được ngụy trang như hàng hóa dân dụng, cho phép thực hiện các cuộc tấn công sâu giấu kín, gợi nhớ tới Chiến dịch Mạng nhện của Ukraine.

Cốt lõi của hệ thống là EREN, loại lai giữa drone và tên lửa, có thời gian bay khoảng 15 phút và tầm hoạt động 100 km. Thiết kế thiên về tốc độ hơn khả năng bay dài; EREN sử dụng dẫn hướng quang học để tấn công cả mục tiêu trên mặt đất lẫn trên không.

Loại vũ khí này cũng có thể được triển khai từ trực thăng và phương tiện bay không người lái.

Khi được gắn trên xe tải, EREN có thể di chuyển và khai hỏa dưới vỏ bọc phương tiện dân dụng, vừa phục vụ tác chiến trực tiếp vừa phục vụ nhiệm vụ ngụy trang.

Các bệ phóng EREN được gắn trên một chiếc xe tải màu vàng. Ảnh: Turkish Century.

Chưa hoàn thiện?

Chiến dịch Mạng nhện của Ukraine, cuộc tấn công bằng drone lớn nhất nhằm vào các căn cứ không quân Nga cho đến nay, được cho là đã thay đổi cách các quân đội tiếp cận vấn đề phòng không và các đòn tấn công tầm xa.

Các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc đang phát triển các nền tảng tên lửa đặt trong container tương tự, trong khi Israel được cho là đã sử dụng bệ phóng drone ngụy trang để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran.

Loại đạn lượn EREN gắn trên xe tải này sẽ là nền tảng đặt trong container đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng triển khai ở quy mô lớn.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đã chỉ ra một hạn chế then chốt: các quy trình kiểm tra định kỳ.

Dù xe tải chở EREN mang lại lợi thế tàng hình, bệ phóng vẫn chỉ được che giấu một phần. Để không bị phát hiện, đối phương sẽ phải bỏ qua các quy trình kiểm tra tiêu chuẩn.

Ngoài ra, khi đối phương xác định được các tài sản có khả năng bị che giấu, họ có thể mở rộng phạm vi truy tìm, có khả năng ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh.