Bé gái xuất hiện tại quán "bar beer" ở Hà Nội với nhiều dấu hiệu bất thường: Kết quả xác minh

Ngày 20/5, mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ của một tài khoản facebook về việc bé gái khoảng 2 tuổi được mẹ đưa tới một quán bar khiến dư luận đặc biệt quan tâm chú ý. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết được chia sẻ lại nhiều trên các diễn đàn với hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận.

Người đăng bài cảm thấy xót xa khi chứng kiến hình ảnh bé gái "ngủ thiếp đi giữa tiếng nhạc DJ đập rung cả lồng ngực.Tôi quan sát rất kỹ, có lúc người mẹ trẻ ôm con vào lòng ngồi, có lúc đứng ôm con đang ngủ nhưng vẫn nhún nhảy, hò hét theo điệu nhạc cùng đám bạn bè. Có lúc lại đưa cháu cho người đàn ông trẻ tuổi đi cùng bế để tiếp tục vui theo điệu nhạc cùng đám bạn.

Nhưng từ lúc đó đến giờ trong đầu tôi cứ xuất hiện rất nhiều câu hỏi… Một đứa trẻ hơn 2 tuổi đáng lẽ giờ đó phải được ngủ ngon trong một căn phòng yên tĩnh, được đắp chăn, được ôm vào lòng, được nghe tiếng ru khe khẽ... Chứ không phải ngủ gục giữa khói thuốc, ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc chát chúa như thế này..."

Không chỉ vậy, những bức ảnh chia sẻ đính kèm bài viết khiến dư luận không khỏi xôn xao. Từ những hình ảnh cho thấy trên cơ thể cháu có những dấu hiệu bất thường, làm dấy lên lo ngại trong dư luận về nguy cơ trẻ bị bạo hành.

Những hình ảnh từ bài đăng khiến dư luận xôn xao.

Hôm nay (21/5), thông tin trên Phụ nữ Việt Nam, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em (111) cho biết đã tiếp nhận rất nhiều phản ánh liên quan vụ việc trên. “Tổng đài 111 trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tinh thần bảo vệ trẻ em của cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin, đồng thời hỗ trợ, can thiệp kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ theo quy định pháp luật”, đại diện Tổng đài cho biết.

Cũng trong tối cùng ngày, công an phường Đống Đa, TP Hà Nội cho biết đã xác minh, làm rõ thông tin vụ trẻ em nghi bị “bạo hành” tại quán bia. Cụ thể sau khi nắm bắt được thông tin, công an phường Đống Đa đã phối hợp cùng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 Hà Nội làm việc với gia đình cháu bé để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua trao đổi, mẹ cháu cho biết tối ngày 19/5/2026 có đưa con gái 3 tuổi đến quán bia trên phố Tây Sơn (Hà Nội). Đến khoảng 22h cùng ngày thì gia đình đưa cháu về nhà. Mẹ cháu cũng cung cấp thông tin cháu từ nhỏ bị mắc bệnh viêm da cơ địa, thường xuyên khô da, mẩn ngứa và để lại nhiều mảng sừng, vết giống sẹo trên cơ thể.

Gia đình đã đưa cháu đi khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và hiện vẫn đang điều trị chuyên khoa da liễu theo chỉ định của bác sĩ. Hình ảnh lan truyền trên mạng khiến nhiều người hiểu nhầm là dấu vết bị đánh đập.

Công an phường Đống Đa và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 Thành phố Hà Nội làm việc cùng gia đình cháu bé. (Nguồn: Công an Hà Nội)

Công an phường Đống Đa xác định không có dấu hiệu cháu bé bị bạo hành. Những vết trên cơ thể cháu được xác định là biểu hiện của bệnh viêm da cơ địa. Công an phường Đống Đa cũng nhắc nhở phụ huynh cần quan tâm hơn đến môi trường sinh hoạt của trẻ nhỏ, không nên đưa các cháu đến những nơi như quán bia có âm thanh lớn, đông người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với trẻ em là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé và gia đình. Đề nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh suy diễn gây hoang mang dư luận.