HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đòi 80 tỷ đồng từ vé Vietlott trúng 2 năm trước, khách bị từ chối: Ngân hàng lên tiếng

Hương Trà (T/H)
|

Vị khách hàng trong vụ tranh cãi ồn ào những ngày qua cũng đã lên tiếng giải thích.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một khách hàng yêu cầu nhận khoản tiền trúng thưởng Vietlott trị giá khoảng 80 tỷ đồng nhưng bị từ chối. Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Quảng Ngãi (MB Quảng Ngãi) đã có phản hồi chính thức về vụ việc.

Theo đại diện ngân hàng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều bài viết và video cho rằng MB Quảng Ngãi không chi trả tiền trúng thưởng cho khách hàng tên D.T.C. Tuy nhiên, phía ngân hàng khẳng định đã nhiều lần làm việc trực tiếp, trao đổi và giải thích rõ với khách hàng về vụ việc này. MB Quảng Ngãi cho biết tài khoản của ông D.T.C không phát sinh giao dịch ghi có số tiền 80 tỷ đồng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

(Ảnh minh họa)

Theo MB Quảng Ngãi, ông D.T.C cho rằng mình trúng giải Jackpot trị giá 80 tỷ đồng với tấm vé được mua từ ngày 3/7/2023. Tuy nhiên, đến năm 2025, khách hàng mới liên hệ yêu cầu nhận thưởng và khiếu nại, gần 2 năm sau kỳ quay số.

Trong văn bản phản hồi gửi MB Quảng Ngãi ngày 18/5/2026, CTCP LuckyLott cũng cho biết khoảng thời gian khiếu nại đã vượt quá thời hạn quy định. Điều này hoàn toàn bất hợp lý. Đến thời điểm hiện tại, ông D.T.C không cung cấp được hình ảnh vé số hoặc bất kỳ tài liệu, chứng cứ hợp lệ nào để chứng minh về nội dung yêu cầu nhận thưởng.

Vietlott xác nhận bằng văn bản rằng kỳ quay số ngày 4/7/2023 không có vé trúng giải Jackpot Power trị giá 80 tỷ đồng. Theo quy định, vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Do đó, LuckyLott cũng không tiếp nhận hoặc giải quyết các trường hợp khiếu nại liên quan đến vé số quá thời hạn 60 ngày theo quy định.

Từ các căn cứ trên, MB Quảng Ngãi cho rằng yêu cầu chi trả khoản tiền 80 tỷ đồng của khách hàng là “không có cơ sở”.

Liên quan tới vụ việc, VietNamNet thông tin, ông D.T.C cũng vừa lên tiếng đính chính toàn bộ câu chuyện “trúng thưởng hơn 80 tỷ”. Ông này thừa nhận có đăng tải video lên mạng xã hội "gây ảnh hưởng đến công ty Vietlott và vua xổ số Hợp Phong trên app MB hiện nay".

“Thời điểm tôi mua vé số trên app MB năm 2023, không liên quan đến vé số Vietlott hay ứng dụng vua xổ số trên app MB hiện nay. Mong mọi người hiểu rõ câu chuyện để không ảnh hưởng tới Vietlott và vé số trên app MB hiện nay” , ông D.T.C nói trong video đính chính.

Danh tính ông ngoại U80 cặm cụi giúp cháu giải đề toán: Profile "ấn tượng"
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại