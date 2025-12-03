Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm lạnh, nội dung lá thư mẹ để lại hé lộ bi kịch phía sau

Mới đây trên page của Công an xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ) có đăng thông báo tìm bố mẹ của bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Các thông tin liên quan tới đứa trẻ kém may mắn này khiến dư luận không khỏi xót xa.

Vào khoảng 10h30' ngày 24/11, UBND xã Hợp Kim nhận được tin báo chị Phạm Thị Dung (SN 1988, trú tại xóm Đồng Ngoài, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) về việc phát hiện 1 cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn xóm Gò Chè, xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ. Theo chia sẻ của chị Dung thì vào khoảng 23h ngày 23/11, khi đi từ nhà mẹ đẻ về, chị có phát hiện một giỏ xách, bên trong có quần áo, sữa và một tờ giấy viết tay. Trong giỏ có một bé gái sơ sinh.

Nội dung của tờ giấy như sau: "Tôi là mẹ bé gái này, tôi sinh con ra vào lúc 11h ngày 10 tháng 4 năm 2025, nhưng vì hoàn cảnh và điều kiện hiện tại. Tôi đang đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo nên thật sự tôi không nuôi được con.

Vậy tôi cầu xin gia đình nhặt được con thì xin gia đình nuôi và thay tôi chăm sóc con ạ. Mẹ xin lồi con ngàn lân xin lôi con mong con lớn lên và tha thứ cho mẹ". Ngoài tờ giấy để lại, không có Giấy chứng sinh hay bất cứ giấy tờ, thông tin, đồ vật gì khác kèm theo.

Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã đã cử đại diện lãnh đạo UBND xã và Công chức liên quan phôi hợp với Công an xã, Trạm y tế xã và Ban quản lý xóm Gò Chè đên tiên hành xác minh lập Biên bản sự việc.

Tại thời điểm lập biên bản, UBND xã tạm thời giao trẻ cho gia đình bà Phạm Thùy Dung chăm sóc, nuôi dưỡng. Việc xác minh ban đầu cho thấy không xác định được bố, mẹ đẻ và người bỏ rơi trẻ.

Thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo xã Hợp Kim cho biết, thông báo tìm người thân đã được phát đi từ ngày 24/11. Đến hết hôm nay (3/12), nếu không có ai đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định.