Bé gái sinh non tử vong với 47 vết gãy xương: Người cha lãnh án chung thân

Một người cha tàn bạo đã bị kết án tù chung thân vì tội giết hại con gái mới 5 tuần tuổi của mình. Đứa trẻ đã tử vong sau khi chịu đựng hàng loạt vết thương ở đầu, xương sườn và chân trong những lần bị bạo hành liên tiếp.

Sean Jefferson, 35 tuổi, phải nhận mức án tù chung thân với thời gian tối thiểu là 22 năm tù cho hành vi giết hại bé Darcy-Leigh Jefferson. Cô bé đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 29 tháng 3 năm 2022.

Tại phiên tòa, Tòa án Stafford Crown cho biết em bé đã chịu một chấn thương não nghiêm trọng tại nhà riêng ở Burntwood, Staffordshire hai ngày trước khi tử vong.

Mẹ của Darcy-Leigh là Amy Clark, 34 tuổi, bị tuyên phạt 7 năm tù sau khi bị kết tội gây ra hoặc để mặc cái chết của con mình. Thẩm phán nhận định hành vi này bắt nguồn từ việc lạm dụng chất kích thích.

Cả Clark và Jefferson đều phủ nhận nhiều cáo buộc trong suốt phiên tòa kéo dài gần hai tháng, vừa kết thúc vào tháng trước.

Người cha lãnh án tù chung thân

Jefferson, cư trú tại Birch Court, Walsall, cũng bị kết án thêm hai tội danh cố ý gây thương tích nghiêm trọng bên cạnh tội giết người. Trong khi đó, các công tố viên đã bãi bỏ cáo buộc giết người hoặc ngộ sát đối với Clark vào cuối phiên xử. Ngoài tội danh liên quan đến cái chết của đứa trẻ, cô ta còn bị kết tội gây ra hoặc để mặc cho con mình bị tổn thương nghiêm trọng.

Cảnh sát gọi tội ác của cặp đôi này đối với con gái là một "sự phản bội kinh khủng". Darcy-Leigh, vốn sinh non 5 tuần, đã bị gãy tổng cộng 47 xương sườn trước khi gặp chấn thương não dẫn đến tử vong. Lực lượng chức năng được dịch vụ cứu thương báo động vào ngày 27 tháng 3 năm 2022 sau khi bé ngất đi tại nhà, và cha mẹ bé đã bị bắt ngay ngày hôm sau.

Bồi thẩm đoàn được thông báo rằng đứa trẻ đã bị "tấn công vật lý nhiều lần" với các vết thương do bị rung lắc mạnh hoặc bị đập đầu vào bề mặt cứng.

Tòa án cũng nghe các tình tiết về việc Clark đã gặp khó khăn trong giai đoạn trước cái chết của Darcy-Leigh. Cô ta từng gửi tin nhắn cho Jefferson bày tỏ sự kiệt sức và việc anh ta không hỗ trợ chăm con. Jefferson đã đáp trả bằng tin nhắn đe dọa sẽ "tiễn cô xuống mồ" nếu cô làm con bị tổn thương do uống rượu quá mức.

Quá trình xét xử tiết lộ cả hai đều sử dụng ma túy trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của con gái. Không ai trong số họ chọn đứng ra làm chứng để tự bào chữa.

Trong buổi tuyên án vào ngày 16/4, Thẩm phán Brunner mô tả cái chết của đứa trẻ là một "bi kịch khủng khiếp".

Bà nói với Jefferson: "Darcy-Leigh đáng lẽ phải có một cuộc đời dài lâu trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè, cùng những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh trai và người thân. Anh đã tước đoạt mạng sống của con bé và tước đi niềm vui của những người khác khi không được biết và sẻ chia cuộc sống cùng con".

Đối với Clark, thẩm phán cho rằng người mẹ này đã "sống một cuộc đời hỗn loạn, lạm dụng rượu và cocaine" xuyên suốt quá trình mang thai và sau khi Darcy-Leigh chào đời.

Bé gái bị bạo hành đến tử vong

"Lẽ ra cô phải nhận thức được mối nguy hiểm từ Sean Jefferson, nhưng thực tế cô đã không làm vậy. Một trong những lý do là vì cô liên tục chìm đắm trong rượu và ma túy", thẩm phán nhấn mạnh.

Sau bản án, Hội đồng hạt Staffordshire cam kết sẽ công bố một báo cáo rà soát vụ việc. Ông Nick Lakin, ủy viên phụ trách dịch vụ trẻ em, thừa nhận rằng dù đã có những thay đổi sau cái chết của Darcy-Leigh, nhưng "đáng lẽ những bên có cơ hội can thiệp đã có thể và nên làm nhiều hơn thế".

Ông cũng đưa ra lời xin lỗi vì sự "thất bại" trong việc hành động quyết liệt trước khi thảm kịch xảy ra. Hiệp hội NSPCC tuyên bố rằng mọi bài học rút ra phải được thực hiện nhanh chóng để ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai.

Paul Reid từ Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) mô tả Darcy-Leigh là một "đứa trẻ không có khả năng tự vệ, bị phản bội bởi chính hai người mà đáng lẽ phải yêu thương và chăm sóc con nhất trên đời".

Thanh tra Ian Fitzgerald, người đứng đầu cuộc điều tra, khẳng định hành vi của cha mẹ Darcy-Leigh là sự "phản bội kinh khủng đối với trách nhiệm làm cha mẹ". Ông cũng tuyên bố: "Jefferson sẽ phải dành phần lớn cuộc đời trong tù, nhưng không bản án nào có thể phản ánh hết sự tàn độc đã gây ra cho Darcy hay bù đắp được những tan vỡ để lại".

Nguồn: Mirror