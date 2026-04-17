Một bé gái 8 tuổi ở Dương Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) liên tục nôn ra “sinh vật lạ” trong suốt hơn một tháng, khiến gia đình hoang mang. Ban đầu, người nhà nghĩ đến nhiễm giun sán thông thường nên đã cho dùng thuốc tẩy giun, nhưng tình trạng không cải thiện. Chỉ đến khi nhập viện, sau khi hội chẩn nhiều chuyên khoa, bác sĩ mới xác định thủ phạm thực sự: một loài côn trùng rất quen thuộc trong nhà vệ sinh - ruồi cống, còn gọi là “bọ cánh lông” hay “thiêu thân nhỏ màu đen”.

Thông tin này khiến không ít người giật mình, bởi đây là loại côn trùng xuất hiện phổ biến trong nhiều gia đình, đặc biệt ở khu vực ẩm thấp.

Thực tế, ruồi cống có kích thước nhỏ, thân phủ lông mịn, nhìn qua tưởng vô hại. Nhưng môi trường sống của chúng lại cực kỳ “bẩn”. Ấu trùng của loài này thường phát triển trong các khu vực tích tụ nhiều chất hữu cơ như bể chứa nước bồn cầu, ống thoát nước lavabo, cống thoát sàn hay bồn tắm. Đây là nơi tích tụ tóc rụng, cặn bẩn, chất thải… tạo thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.

Trong quá trình phát triển, ấu trùng ăn vi sinh vật và chất hữu cơ phân hủy, sau đó hóa nhộng rồi trở thành côn trùng trưởng thành bay ra ngoài. Chính vì sống trong môi trường ô nhiễm như vậy, trên cơ thể và trong hệ tiêu hóa của chúng chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh như E.coli, tụ cầu vàng hay Salmonella, những tác nhân có thể gây rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng, thậm chí nguy hiểm hơn ở trẻ nhỏ.

Theo các bác sĩ, con đường lây nhiễm trong trường hợp bé gái nhiều khả năng là qua đường miệng. Khi đánh răng, súc miệng hoặc sử dụng nước trong nhà vệ sinh bị nhiễm ấu trùng, trẻ có thể vô tình nuốt phải mà không hay biết. Đặc biệt trong mùa mưa, độ ẩm cao khiến ruồi cống sinh sôi mạnh, ấu trùng có thể theo dòng nước bám vào bàn chải, cốc súc miệng hoặc bắn lên khi xả nước bồn cầu.

Ngoài ra, còn một con đường nguy hiểm khác là lây nhiễm gián tiếp. Ruồi cống trưởng thành thường đậu trên tường, khăn mặt, quần áo… Vi khuẩn từ cơ thể chúng dễ dàng bám vào các vật dụng này. Trẻ nhỏ nếu dùng khăn bị nhiễm bẩn, hoặc có thói quen đưa tay lên miệng, dụi mắt, sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập cơ thể.

Không chỉ dừng lại ở nhiễm khuẩn tiêu hóa, xác côn trùng sau khi chết có thể phân hủy thành bụi, nếu hít phải còn có nguy cơ gây viêm mũi dị ứng, hen phế quản. Một số trường hợp tiếp xúc trực tiếp còn có thể gây kích ứng da.

Điều đáng lo là các ca nhiễm liên quan đến ruồi cống khá hiếm gặp trong lâm sàng, nên dễ bị chẩn đoán nhầm. Thuốc tẩy giun thông thường thường không có hiệu quả, mà cần dùng thuốc đặc hiệu như Ivermectin (thuốc điều trị ký sinh trùng). Đây cũng là lý do khiến bé gái trong câu chuyện phải đi nhiều bệnh viện nhưng không cải thiện cho đến khi được chẩn đoán đúng.

Các chuyên gia cảnh báo, nguy cơ này tăng cao vào mùa mưa hoặc tại những khu vực có độ ẩm trên 70%, đặc biệt ở miền Nam hoặc vùng khí hậu nóng ẩm.

Để phòng tránh, việc giữ vệ sinh môi trường sống đóng vai trò then chốt. Trước hết, cần loại bỏ nước đọng, “ổ sinh sản” của ruồi cống. Các khu vực như sàn nhà tắm, khay nước điều hòa, chậu cây, xô chậu… cần được giữ khô ráo. Bồn cầu, bể chứa nước nên được vệ sinh định kỳ.

Bên cạnh đó, nên lắp nắp chống côn trùng cho cống thoát sàn, bịt kín các khe hở đường ống và sử dụng lưới chắn để ngăn côn trùng bay vào nhà. Hệ thống ống thoát nước cần được làm sạch thường xuyên bằng nước nóng trên 60 độ C hoặc dung dịch tẩy rửa để phá vỡ môi trường sống của ấu trùng.

Khi phát hiện ruồi cống trong nhà, có thể sử dụng vợt điện, bẫy dính hoặc thuốc diệt côn trùng an toàn để xử lý. Tuy nhiên, không nên dùng tay đập trực tiếp và cần rửa tay sạch sau khi tiếp xúc.

Một lưu ý quan trọng: nếu phát hiện sinh vật lạ trong chất nôn hoặc phân của trẻ, không nên chạm trực tiếp. Hãy dùng nhíp hoặc tăm bông cho vào lọ có cồn để bảo quản, sau đó mang đến cơ sở y tế để xác định.

Trong nhiều trường hợp, nguy cơ không nằm ở những thứ “nguy hiểm rõ ràng”, mà lại đến từ những thứ quen thuộc hàng ngày. Một nhà vệ sinh tưởng sạch sẽ nhưng ẩm thấp, ít được vệ sinh kỹ, hoàn toàn có thể trở thành nguồn gây bệnh mà ít ai ngờ tới.