Bé gái lớp 5 có màn trả lời phỏng vấn gây bão MXH: 13 năm trước mạnh dạn nói ước mơ, giờ đã làm được, còn oách như này đây!

Thanh Hương |

Nói được làm được là đây!

Một clip phỏng vấn học sinh từ tận năm 2011 bỗng được cộng đồng mạng truyền tay nhau những ngày gần đây. Nhân vật chính trong đoạn clip là em Nguyễn Minh Thúy, học sinh lớp 5A8, trường Tiểu học Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng. Trong một buổi lễ vinh danh Học sinh giỏi năm học 2011 - 2012, Minh Thúy đã trả lời phỏng vấn về ước mơ của mình.

"Mình thích nhất môn học Toán và tiếng Việt. Ước mơ của mình sau này sẽ là trở thành một bác sĩ thật tài giỏi và có thể giúp các bệnh nhân khỏi bệnh", Minh Thúy trả lời một cách chân thành.

Nguyễn Minh Thúy năm lớp 5

Việc trẻ nhỏ nói về ước mơ của mình cũng không gì lạ. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng tình cờ phát hiện, bạn nhỏ Minh Thúy ngày nào đã hoàn thành được ước mơ của mình. Theo đó, Minh Thúy chính là một trong những bác sĩ nội trú có mặt trong buổi phát sóng trực tiếp đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khoá 50 (2025-2028) của trường Đại học Y Hà Nội gây bão mạng xã hội năm ngoái.

Đáng chú ý, Nguyễn Minh Thúy còn có thứ hạng cao. Bác sĩ trẻ này có số thứ tự 34 và quyết định chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Hà Nội.

Nguyễn Minh Thúy trong buổi chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú

Sau khi đoạn phỏng vấn thời tiểu học của nữ bác sĩ được chia sẻ lại, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận ngợi khen: "Giỏi quá, nói được làm được là đây"; "Học giỏi từ bé luôn"; "Chúc mừng tân bác sĩ nội trú nhé";...

Hiện tại đoạn video vẫn nhận được nhiều bình luận quan tâm từ cộng đồng mạng.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
