Bé gái hiếu thảo bê nhầm quạt sưởi chăm bà đi làm đồng về khiến dân mạng cười bò

Thương bà đi làm đồng về vừa nóng vừa mệt, cô bé 6 tuổi khệ nệ mang quạt ra giải nhiệt cho bà, nhưng sự chăm sóc này khiến bà càng nóng hơn vì đó là quạt sưởi.

Hành động đáng yêu của em nhỏ khiến ông bà không khỏi bật cười. (Nguồn: @lamin.0708)

Giữa những ngày thời tiết nắng nóng oi ả, ai cũng muốn có thêm một chút mát mẻ, thế nhưng gia đình trong đoạn clip triệu view trên TikTok lại có trải nghiệm “dở khóc dở cười” do sự nhiệt tình của cháu gái nhỏ.

Người bà mới khi làm đồng về, đang mệt và nóng, ngồi trên bậc thềm uống cốc nước mát được lấy từ thùng giữ lạnh. Thương bà, “khối nghỉ hè” khoảng 6 tuổi nhanh nhảu chạy đi tìm quạt để giúp bà giải nhiệt. Thế nhưng do chưa phân biệt được công năng các loại thiết bị, cô bé bê nguyên chiếc quạt sưởi ra, chu đáo cắm điện rồi quay phần thanh sưởi đã nóng đỏ hướng về phía bà.

Được chăm sóc bằng luồng khí nóng như thiêu, bà cười phá lên, còn ông ngồi cạnh cũng không thể kìm được nụ cười, nhìn hai bà cháu với ánh mắt đầy yêu thương.

Khoảnh khắc đáng yêu này nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của cộng đồng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận: “Thật sự không biết nên khen cô bé hiếu thảo hay nên cảm thông với bà nữa. Gương mặt bà kiểu nửa muốn cười, nửa muốn khóc, đúng là sự nhiệt tình vượt quá nhiệt độ”; “Chắc tại cái quạt mát to quá nên đành phải đem cái quạt sưởi. Em bé cứ thấy cái nào có chữ quạt là bê thôi”; “Xưa thì bà quạt cho cháu ngủ trưa, giờ thì cháu đem quạt sưởi để bà ngủ ngon”...

“Cái quạt sưởi thiết kế trông xịn sò, bóng bẩy hơn hẳn mấy cái quạt cây cũ kỹ ở nhà, nên cháu nó chọn cái đó để phục vụ bà cũng không sai. Thế nhưng, cháu biết đâu dùng cái quạt này một lúc là ông bà ’bốc hỏa‘ phừng phừng chứ không đùa”; “Chắc lúc đó ông bà cũng chẳng biết nói gì, mắng thì sợ nó tủi, mà để thế thì nóng không chịu được. Thôi lần sau, ông bà cứ tự đi làm cho nhanh, tự nhủ rằng vài bữa nữa cháu lại đi học hè rồi, nhỡ mắng thì lại không có ai chơi cùng”...

Dân mạng đoán là cái quạt sưởi kiểu dáng đẹp hơn nên được ưu tiên. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Kiều Anh, tuy bị hun nóng nhưng tình huống nhầm lẫn đáng yêu này vẫn khiến ông bà khỏe ra sau buổi làm đồng mệt mỏi: “Đúng là ở cái tuổi này, có mấy đứa cháu ’báo thủ‘ lại hay. Cả ngày làm lụng ngoài đồng về mệt bở hơi tai, chỉ cần nhìn thấy cháu nó lăng xăng làm mấy trò đáng yêu thế này thôi là bao nhiêu mệt mỏi bay sạch. Mấy đứa nhỏ nó bày trò ra cho mà cười, mà cáu, mà bận rộn thì tự nhiên lại thấy mình khỏe hẳn ra. Thế mà lại hay”.

Xem clip, nhiều cư dân mạng chia sẻ kỷ niệm với các cháu vào dịp nghỉ hè. “Cháu nhà tôi thì lại có sở thích làm đẹp cho ông bà. Hôm nọ nó thấy ông đang ngủ, nó lấy cây bút dạ vẽ đầy lưng ông. Lúc ông tỉnh dậy, cả nhà cười nghiêng ngả, còn ông thì vẫn cứ cháu nó quý mới làm thế. Đúng là chỉ mong sao sớm đến ngày khai giảng để giao nộp cho các cô giáo” , Thanh Phong kể.

Bảo Quốc viết: “Hồi tôi còn bé nghe ai đó bảo đổ nước mắm ra nhà sẽ bị đen. Thế là lon ton vào bếp, cầm cả chai nước mắm đỏ vương vãi ra khắp sàn. Kết quả là bị bố mẹ cho một trận đòn nhớ đời. Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn mỉm cười rằng sao thời đó buồn cười quá”.