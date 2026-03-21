Một loại đồ chơi thủ công đang được nhiều trẻ em yêu thích thời gian gần đây là “xếp hạt” – sử dụng các hạt nhựa nhiều màu để tạo hình, sau đó dùng bàn ủi nhiệt cao ép lại để cố định sản phẩm. Tuy nhiên, ít phụ huynh nhận ra rằng công đoạn ủi nhiệt này có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là nguy cơ bỏng và chập điện.

Tai nạn xảy ra ngay trong lúc chơi

Mới đây, tại Sơn Tây (Trung Quốc), một bé gái khi đang chơi “xếp hạt” tại nhà thì chiếc bàn ủi mini bất ngờ rò điện và bốc cháy.

Phản ứng nhanh, bé đã lập tức rút nguồn điện, nhưng tay vẫn bị bỏng.

Sau sự việc, người mẹ xem lại camera an ninh mà vẫn chưa hết sợ hãi, chia sẻ: “ Thứ này chẳng khác gì ‘quả bom vô hình’, quá nguy hiểm, tôi không khuyến khích trẻ chơi.”

Nhiều sự cố từ đồ chơi tưởng như vô hại

Thực tế, các tai nạn liên quan đến đồ chơi trẻ em đã được ghi nhận tại nhiều nơi:

Đồ chơi chạy pin gây cháy nổ: Một vụ việc tại tỉnh Vân Nam ghi nhận chiếc ô tô đồ chơi phát hỏa do sạc pin liên tục trong thời gian dài, dẫn đến quá nhiệt. May mắn không có thiệt hại về người.

Đồ chơi kim loại gây chấn thương: Tại tỉnh Hà Bắc, một bé trai bị súng đồ chơi bằng kim loại đâm vào mắt trong lúc chơi. Do vật liệu cứng, lực lượng cứu hộ phải hỗ trợ cắt bỏ dị vật trước khi tiến hành phẫu thuật.

Khuyến cáo đối với phụ huynh

Các chuyên gia an toàn khuyến nghị, trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều loại đồ chơi mới, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

Ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đặc biệt với đồ chơi có yếu tố nhiệt, điện Không để trẻ tự sử dụng các thiết bị như bàn ủi, nguồn điện khi chưa có người lớn giám sát Thường xuyên kiểm tra tình trạng đồ chơi để phát hiện sớm nguy cơ

Đồ chơi có vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ, nhưng chỉ thực sự mang lại lợi ích khi đi kèm với yếu tố an toàn. Việc chủ động phòng ngừa rủi ro từ phía gia đình là điều cần thiết để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn: Elephant News