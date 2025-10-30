HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bé gái 4 tuổi ở Lâm Đồng bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ

THIÊN TRANG |

Trong lúc cha mẹ di dời đồ đạc để chạy lũ tại Lâm Đồng, bé gái 4 tuổi trượt chân xuống khu vực nước sâu, bị lũ cuốn trôi và tử vong.

Chiều ngày 29/10, tại khu vực chân cầu Phú Long, khu phố Phú Thịnh, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng ) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu bé 4 tuổi tử vong .

Bé gái 4 tuổi ở Lâm Đồng bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ- Ảnh 1.

Gia đình và chính quyền địa phương lo hậu sự cho cháu Đ. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Nạn nhân được xác định là cháu N.T.Đ, 4 tuổi. Thông tin ban đầu, khoảng 17h40, ngày 29/10, Công an phường Hàm Thắng nhận được tin báo về việc một bé gái 4 tuổi trượt chân và bị nước cuốn trôi gần sông Cái, khu vực chân cầu Phú Long.

Ngay sau đó, lực lượng công an và các đơn vị chức năng triển khai tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm thấy thi thể bé gái.

khi nước lũ dâng cao, trong lúc đang di dời đồ đạc để chạy lũ, bé Đ. đã trượt chân xuống khu vực nước sâu phía sau nhà và bị cuốn trôi.

Căn nhà của cha mẹ bé nằm sát bên sông Cái.

