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Bé gái 3 tuổi bò ra ngoài ban công tầng 12, hành động của hàng xóm khiến gia đình suốt đời biết ơn

Gia Linh
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Vụ việc mới xảy ra tại Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh là lời nhắc nhở cho các gia đình có con nhỏ phải luôn thận trọng để giảm thiểu rủi ro.

Mới đây, câu chuyện một bé gái 3 tuổi ở Trung Quốc bò ra ngoài ban công từ tầng 12, suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm đã khiến dư luận nước này chú ý. Tình huống này là lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với các gia đình có con nhỏ nói chung, đặc biệt là những hộ đang sinh sống tại các chung cư cao tầng cần hết sức chú ý.

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, vụ việc xảy ra tại một căn hộ ở tầng 12 của một khu chung cư ở tỉnh Phúc Kiến, nằm trên bờ biển phía đông nam Trung Quốc, vào thứ Bảy, 17/10 vừa qua. Từ hình ảnh ghi lại tại hiện trường, có thể thấy một bé gái đã bò ra ban công và gần như đã chui ra khỏi phần thanh chắn kim loại của lan can ban công, chỉ còn phần đầu mắc lại bên trong.

May mắn là những người hàng xóm ở tầng dưới đã kịp thời phát hiện và ra tay trợ giúp.

Trong một đoạn clip, có thể thấy hai người đàn ông vươn tay từ căn hộ tầng dưới lên, giữ một chiếc ghế nhựa bên dưới bé gái để giúp bé có điểm tựa cũng như trấn an tinh thần bé để em không hoảng loạn.

Bé gái 3 tuổi suýt rơi từ ban công tầng 12, được hàng xóm cứu - Ảnh 1.

Bé gái mắc kẹt ở ban công tầng 12 của khu chung cư cao tầng.

Sau đó, một sĩ quan cảnh sát cũng đã đến hỗ trợ, giữ chặt chiếc ghế cho đến khi lực lượng cứu hỏa có mặt.

Ở những hình ảnh tiếp theo, một lính cứu hỏa dùng thiết bị cắt các thanh kim loại – những tia lửa bắn ra trong quá trình này – nhằm giải thoát phần đầu cho đứa trẻ.

Cuối cùng, cô bé đã được đưa đến nơi an toàn, không gặp phải vấn đề gì.

Bé gái 3 tuổi suýt rơi từ ban công tầng 12, được hàng xóm cứu - Ảnh 2.

Những người hàng xóm ứng cứu kịp thời, giúp cô bé được an toàn.

Theo tờ South China Morning Post, mẹ của bé gái đã để con ở nhà một mình trong lúc bé đang ngủ để đi mua thực phẩm, chủ quan cho rằng con gái sẽ ngủ say và không xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, có lẽ bé gái đã thức dậy, không thấy mẹ đâu nên đã đi tìm mẹ và bò ra ngoài ban công. Sau sự việc, đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe như một biện pháp phòng ngừa, nhưng may mắn bé gái không bị thương cũng như gặp phải vấn đề sức khỏe nào.

Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần sau khi hai người đàn ông Trung Quốc giải cứu một đứa trẻ năm tuổi bị treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ tầng sáu tại Sóc Châu, Trung Quốc.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi đứa trẻ vô tình rơi khỏi nhà, với phần đầu bị mắc kẹt vào khung sắt bảo vệ bên ngoài cửa sổ căn hộ.

Những người đàn ông này đã kịp thời tiếp cận đứa trẻ chỉ trong vài phút và đưa em trở lại nơi an toàn.

Gia Linh (Theo Daily Mail)

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bé gái

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