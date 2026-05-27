Bé gái 3 tuổi bị bố và "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong: Người phụ nữ nhận án tử hình

Tháng 12 năm 2023, bé gái 3 tuổi tên Tiểu Giai (tên đã được thay đổi) tại Nội Mông, Trung Quốc đã bị cha ruột là Điền Mưu Long cùng bạn gái của ông ta là Văn Mưu Đào bạo hành đến chết. Cơ quan kiểm sát đã khởi tố hai đối tượng này với tội danh ngược đãi và cố ý gây thương tích.

Ngày 26 tháng 5, Tối cao Pháp viện đã công bố các vụ án điển hình về phòng chống và trừng trị hành vi xâm hại quyền lợi hợp pháp của trẻ vị thành niên trong gia đình. Thông tin cho thấy bị cáo Văn Mưu Đào phạm tội cố ý gây thương tích và tội ngược đãi, sau khi được Tối cao Pháp viện xem xét và phê chuẩn, đã bị thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật. Bị cáo cùng vụ án là Điền Mưu Long bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Bé gái tử vong vì bị bố và "dì ghẻ" ngược đãi

Hồ sơ vụ án cho thấy, Văn Mưu Đào chung sống như vợ chồng với Điền Mưu Long dù người đàn ông này đã kết hôn. Từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2023, Điền Mưu Long đưa con gái ruột là Tiểu Giai đến sống cùng bạn gái. Trong khoảng thời gian này, cả hai thường xuyên ngược đãi bé gái bằng các hình thức như trói, treo lên, phạt đứng, bỏ đói và bắt chịu rét. Họ cũng liên tục sử dụng nắm đấm, chân, dép, xẻng nấu ăn, thanh gỗ và các hành vi bạo lực khác để đánh đập đứa trẻ.

Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2023, sau khi cha ruột của đứa trẻ đi làm, Văn Mưu Đào phát hiện Tiểu Giai tè dầm nên đã dùng dây sạc đánh và yêu cầu bé vào nhà vệ sinh để tiểu tiện. Sau đó, người phụ nữ này phát hiện đứa trẻ bị co giật toàn thân và ngã gục trong nhà vệ sinh. Sau khi thực hiện các biện pháp sơ cứu đơn giản, cô cùng Điền Mưu Long (người vội vã quay về khi nghe tin) đã đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Tuy nhiên, bé gái đã tử vong sau khi các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng không hiệu quả.

Theo kết quả giám định, trên cơ sở các tổn thương đa phần mềm trên toàn cơ thể, Tiểu Giai đã tử vong do vỡ tâm nhĩ phải bởi tác động của ngoại lực dạng tù vào vùng ngực, dẫn đến tụ máu màng tim và ép tim cấp.

Tòa án xét xử nhận định Văn Mưu Đào đã thông đồng với Điền Mưu Long để ngược đãi một đứa trẻ chung sống cùng, tình tiết vụ việc rất nghiêm trọng, đồng thời còn cố ý gây thương tích cho trẻ nhỏ. Hành vi của đối tượng này đã cấu thành tội ngược đãi và tội cố ý gây thương tích, cần phải bị xử phạt đồng thời theo quy định của pháp luật.

Văn Mưu Đào đã bị thi hành án tử hình

Văn Mưu Đào đã thực hiện hành vi cố ý gây thương tích trong một thời gian dài, liên tục và lặp đi lặp lại. Hành vi đánh đập vào ngày xảy ra vụ án chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc vỡ tâm nhĩ phải và tử vong của nạn nhân Tiểu Giai. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và là tội ác cực kỳ nghiêm trọng, cần phải bị nghiêm trị nghiêm khắc theo pháp luật.

Ngày 6 tháng 12 năm 2024, vụ án được tuyên án công khai trong phiên tòa sơ thẩm. Cả hai bị khép tội cố ý gây thương tích và tội ngược đãi. Điền Mưu Long bị kết án tù chung thân, trong khi Văn Mưu Đào bị tuyên án tử hình. Điền Mưu Long không phục phán quyết và đã đệ đơn kháng cáo. Đến tháng 8 năm 2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao Nội Mông đã đưa ra phán quyết phúc thẩm, bác bỏ đơn kháng cáo của Điền Mưu Long và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi Tối cao Pháp viện xem xét và phê chuẩn, tội phạm Văn Mưu Đào đã bị thi hành án tử hình. Điền Mưu Long với vai trò là cha của nạn nhân nhưng đã dung túng và đồng lõa với Văn Mưu Đào để cùng thực hiện hành vi ngược đãi, đánh đập, bị tuyên phạt mức án tù chung thân theo pháp luật.

Ngày 17 tháng 3 năm 2026, mẹ ruột của bé gái là Lý Đình Đình cho biết bà đã đón tro cốt của con gái về quê nhà ở Hà Bắc để an táng tại một nơi gần nhà. Bà chia sẻ rằng việc này nhằm không để con phải ở nơi xa xôi một mình, giúp bà có thể đến thăm ngay lập tức mỗi khi nhớ con và bà “sẽ sống tiếp thật tốt cùng với những kỳ vọng của con gái”.

Nguồn: HK01