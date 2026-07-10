Bé gái 20 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ ruột bạo hành, toà đề nghị 30 năm tù

Người mẹ thừa nhận hành động của mình đã dẫn đến sự ra đi của đứa trẻ.

Tháng 3/2026, một bé gái 20 tháng tuổi được phát hiện tử vong do suy dinh dưỡng tại quận Namdong, thành phố Incheon. Trước đó hai ngày, nhà trẻ thông báo em vắng mặt, từ đó cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Cảnh sát sau đó tiến hành xác minh liệu người mẹ ruột 30 tuổi, người bị bắt với cáo buộc liên quan đến cái chết của con, có hành vi bỏ bê và ngược đãi trẻ hay không.

Đến ngày 7/7, Tòa án Incheon đưa người phụ nữ ra xét xử. Viện công tố đề nghị mức án 30 năm tù cùng 5 năm quản chế với cáo buộc ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong. Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân khiến bé tử vong là suy dinh dưỡng nghiêm trọng kèm mất nước. Khi qua đời, nạn nhân chỉ nặng 4,7 kg, thấp hơn một nửa so với cân nặng trung bình 10,4 kg của trẻ cùng độ tuổi.

Người mẹ bị bắt giữ vì cáo buộc bạo hành con dẫn đến tử vong

Theo kết quả điều tra, người mẹ từ lâu xem việc chăm sóc con là gánh nặng. Từ tháng 1, cô không còn cho con uống sữa hay ăn dặm. Đến ngày 28/2, người này để con ở nhà một mình suốt 67 giờ để đi công viên giải trí và xông hơi, khiến đứa trẻ tử vong. Sự việc chỉ được phát hiện khi chính bị cáo gọi đến tổng đài 119 thông báo con gái đã ngừng thở sau lúc cô trở về nhà. Ban đầu, người phụ nữ khai rằng chỉ rời nhà trong thời gian ngắn rồi quay lại thì phát hiện con bất tỉnh. Tuy nhiên, quá trình trích xuất camera an ninh đã giúp cảnh sát làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Hình ảnh từ camera cũng ghi nhận vào ngày 28/1, người mẹ từng quát mắng và đe dọa sẽ đánh gãy tay con vì khóc. Nhiều đoạn ghi hình khác còn cho thấy cô liên tục lớn tiếng mỗi khi đứa trẻ ho hoặc nôn.

Tại phiên tòa, đại diện công tố nhận định: "Bị cáo hoàn toàn nhận thức được tình trạng suy kiệt của con nhưng vẫn bỏ mặc đứa trẻ để đi vui chơi. Hành vi này đã tước đi mạng sống của nạn nhân và nguy cơ tái phạm là rất lớn."

Theo cơ quan chức năng, bị cáo là mẹ đơn thân thuộc diện hộ có thu nhập thấp. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, cô tiếp tục sinh con với người tình thứ hai nhưng bị người này cắt đứt liên lạc. Mỗi tháng, gia đình được nhận hơn 3 triệu won (khoảng 2.000 USD) tiền trợ cấp.

Mặc dù được hỗ trợ tài chính, người phụ nữ lại sử dụng khoản tiền này để mua thẻ thành viên xem nhạc kịch. Nơi ở của ba mẹ con trong tình trạng bừa bộn với tàn thuốc lá, phân chó và xác của hai con chó. Sau khi người mẹ bị bắt, đứa con lớn đã được đưa đến một cơ sở bảo trợ xã hội tại địa phương để chăm sóc và hỗ trợ tâm lý.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho biết thân chủ có chỉ số IQ ở mức 75, khả năng nhận thức hạn chế và phải chịu áp lực lớn khi một mình nuôi con. Theo phía bào chữa, bi kịch xảy ra do bị cáo rơi vào trạng thái kiệt quệ về tinh thần, chứ không xuất phát từ ý định tước đoạt mạng sống của con.

Trong lời nói sau cùng trước tòa, người mẹ cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. "Chính hành động của tôi đã cướp đi mạng sống của con gái. Tôi chấp nhận mọi hình phạt dành cho mình", bị cáo nghẹn ngào nói.

Theo Koreaherald