Một ngày cuối tuần, chị Vương (Phụ Tập, thành phố Giao Châu (Sơn Đông, Trung Quốc), dắt con gái 2 tuổi đi mua sắm trong một siêu thị. Không ngờ, bé gái suýt bị một cụ ông lạ “nắm tay dắt đi”.

Chị Vương kể: “Tôi đang đứng mua thịt, con bé bỗng động đậy. Tôi cúi đầu xuống thì thấy đã có bàn tay của một người lớn rồi, là một ông già. Tôi lập tức kéo con bé lại". Vì quá hoảng sợ, chị mắng ông lão mấy câu, đối phương còn quay lại nói: “Cô cũng ghê gớm đấy nhỉ”, rồi rời khỏi đó. Cùng ngày chị Vương đã báo cảnh sát, hôm sau công an tìm được ông lão, người này nói rằng chỉ là “trêu đùa cho vui”.

Cùng ngày chị Vương đã báo cảnh sát, hôm sau công an tìm được ông lão, người này nói rằng chỉ là “trêu đùa cho vui”.

Sau đó, báo chí đã liên hệ với Công an thành phố Giao Châu. Cán bộ trực cho biết việc điều tra sơ bộ đã kết thúc. Người này là một cụ ông địa phương, người nhà đã đến đồn công an xin lỗi chị Vương. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Vương vẫn đang ở ngay cạnh con.

Theo đoạn ghi âm chị Vương cung cấp, qua điều tra của công an địa phương xác nhận ông lão năm nay 75 tuổi, đã nghỉ hưu nhiều năm, bình thường ở thôn xóm có biểu hiện tốt, không có tiền án tiền sự. Có người dân phản ánh ông thường hay trêu chọc trẻ nhỏ. Sau khi đánh giá, công an cho rằng hành vi kéo tay bé của ông tuy có sai nhưng chưa cấu thành tội phạm. Hình ảnh camera giám sát cũng cho thấy sau đó không xảy ra hành vi giật, cướp trẻ, “chưa đạt đến mức độ vi phạm hình sự”. Chị Vương cho biết sau sự việc mình chịu áp lực tinh thần rất lớn và đã mua dây an toàn cho trẻ em.

Luật sư Lý Dực, Văn phòng Luật sư Hán Thịnh (Thượng Hải) cho rằng nếu có người kéo trẻ nhỏ với mục đích chủ quan là buôn bán, bắt cóc trẻ thì dù chưa thành, cũng được coi là tội phạm ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.

Việc chị Vương báo án, có khởi tố hay truy cứu trách nhiệm của ông lão hay không sẽ do cơ quan công an quyết định; nếu không đồng ý, có thể kiến nghị viện kiểm sát giám sát. Ông cho rằng do video lan truyền trên mạng không thể tái hiện đầy đủ toàn bộ quá trình, đặc biệt là không thể biết rõ trạng thái chủ quan (động cơ, mục đích) của ông lão, vì vậy cần lấy kết luận điều tra của phía công an làm chuẩn.

Cha mẹ cần lưu ý những điều này

Khi đưa trẻ ra những nơi đông người như siêu thị, trung tâm thương mại, lễ hội, bến xe…, cha mẹ cần chuẩn bị trước và luôn giữ sự cảnh giác. Nhiều vụ việc xảy ra chỉ trong vài giây lơ đãng, vì vậy điều quan trọng nhất là vừa trông giữ trẻ cẩn thận, vừa dạy trẻ những kỹ năng tự bảo vệ mình.

Trước hết, cha mẹ cần đặt ra quy tắc nắm tay và luôn trong tầm mắt. Trẻ nhỏ khi ra chỗ đông người nên được nắm tay hoặc đi thật sát bên cạnh, không để trẻ chạy trước hay tụt lại phía sau. Trẻ cần hiểu rằng chỉ cần rời tay cha mẹ là có thể bị lạc ngay, vì vậy “không tự ý tách ra” phải trở thành thói quen.

Cha mẹ cũng nên dạy trẻ ba việc phải làm ngay nếu không nhìn thấy người thân: đứng yên tại chỗ, gọi lớn tên bố mẹ, tìm người mặc đồng phục như bảo vệ hoặc nhân viên siêu thị để nhờ giúp đỡ. Một nguyên tắc quan trọng là không tự đi lang thang tìm bố mẹ, vì việc di chuyển liên tục chỉ khiến trẻ đi càng xa hơn và khó tìm thấy hơn.

Việc chuẩn bị thông tin nhận diện cũng rất cần thiết. Trước khi ra ngoài, cha mẹ có thể ghi họ tên và số điện thoại của mình bỏ vào túi quần áo của trẻ, hoặc cho trẻ đeo vòng tay định danh. Việc chụp ảnh con trước khi ra khỏi nhà cũng là cách đơn giản giúp mô tả chính xác trang phục trẻ đang mặc nếu chẳng may bị lạc.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần dặn trẻ rõ ràng quy tắc “không đi, không nhận, không nói”. Trẻ tuyệt đối không đi theo người lạ, không nhận đồ ăn hoặc quà tặng, không lên xe của bất kỳ ai dù họ nói “bố mẹ nhờ dẫn đi”. Trẻ cần hiểu rằng kẻ xấu không phải lúc nào cũng có vẻ ngoài đáng sợ; họ có thể là người lớn tuổi, nói năng nhỏ nhẹ, tỏ ra thân thiện, thậm chí trêu đùa.

Với trẻ còn quá nhỏ, cha mẹ có thể sử dụng thêm các phương tiện hỗ trợ như xe đẩy, địu hoặc dây an toàn trẻ em ở những địa điểm quá đông đúc. Đây không phải là việc “trói buộc” trẻ mà là biện pháp phòng tránh khi trẻ hiếu động, dễ vụt chạy khỏi tay người lớn.

Ngoài những chuẩn bị trên, điều quan trọng nhất là trò chuyện trước mỗi chuyến đi. Cha mẹ nên đặt câu hỏi tình huống để trẻ tự trả lời: nếu bị lạc con sẽ làm gì, con sẽ đứng ở đâu, con có được đi theo người lạ không. Khi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trẻ sẽ hình thành phản xạ đúng trong tình huống khẩn cấp.

Nhiều bố mẹ tin rằng chỉ cần đứng cạnh con là đủ an toàn, nhưng thực tế mọi việc có thể xảy ra trong khoảnh khắc. Vì vậy, bảo vệ con không chỉ là nắm tay thật chặt mà còn là chuẩn bị cho con kỹ năng tự bảo vệ mình. Khi người lớn bình tĩnh, cẩn trọng và dạy con đúng cách, những nguy cơ mất an toàn nơi đông người sẽ được giảm đi rất nhiều.