Trong nhiều gia đình, con gái thường được dạy phải biết tự lập, chăm chỉ và đỡ đần bố mẹ việc nhà từ sớm. Có người cho rằng đó là nền tảng tốt để trưởng thành, cũng có ý kiến lo ngại trẻ sẽ thiệt thòi nếu phải "hi sinh" tuổi thơ quá sớm. Câu chuyện về một bé gái 12 tuổi dưới đây vì thế đã tạo nên không ít bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo đó, một phụ huynh đã đăng tải đoạn video khoe việc con gái 12 tuổi của mình có thể tự tay nấu cả một bàn tiệc để đãi khách. Vào ngày xảy ra sự việc, gia đình có người thân tới chơi. Thấy vậy, bé gái đã chủ động buộc tóc gọn gàng, mặc quần áo giản dị và tất bật trong bếp suốt nhiều giờ. Từ sơ chế, nấu nướng đến bày biện, em đều tự mình hoàn thành. Thành quả là một mâm cơm đầy đặn, trình bày gọn gàng, khiến người lớn trong nhà không giấu được sự hài lòng.

Bé gái 12 tuổi một mình tất bật trong bếp (Ảnh chụp màn hình)

Thành quả là nguyên một bàn tiệc nóng hổi ngon lành (Ảnh chụp màn hình)

Cha mẹ em liên tục khen con là một cô bé "vạn người mới có một", cho rằng con gái mình còn nhỏ tuổi đã đảm đang, sau này chắc chắn được nhiều người quý mến. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, cư dân mạng lại chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người bày tỏ sự khâm phục trước khả năng tự lập của cô bé. Số khác lại lo lắng rằng việc quá đề cao sự "đảm đang" ở tuổi 12 có thể khiến trẻ chịu áp lực sớm.

Thực tế, việc một đứa trẻ biết nấu ăn, phụ giúp bố mẹ không phải điều tiêu cực. Ngược lại, đó là kỹ năng sống quan trọng. Ở nhiều gia đình bình thường, con cái cùng chia sẻ việc nhà là điều tự nhiên. Biết nấu một bữa cơm, sắp xếp công việc gọn gàng hay chủ động đỡ đần cha mẹ giúp trẻ hình thành tinh thần trách nhiệm và sự tự lập..., đây đều là những phẩm chất có ích lâu dài.

Điều quan trọng nằm ở cách người lớn định hướng. Nếu việc vào bếp của trẻ xuất phát từ sự tự nguyện, được hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi và không làm ảnh hưởng đến học tập, nghỉ ngơi thì đó hoàn toàn là trải nghiệm tích cực. Ngược lại, nếu trẻ bị đặt kỳ vọng quá sớm hoặc bị xem việc "hi sinh" cho gia đình là tiêu chuẩn đánh giá giá trị bản thân, khi đó mới đáng để cân nhắc.

Nhiều người khen cô bé song cũng bày tỏ những lo ngại khác (Ảnh chụp màn hình)

Cô bé 12 tuổi trong câu chuyện có thể nấu một bàn ăn thịnh soạn không đồng nghĩa với việc em sẽ "cả đời vất vả". Thành thạo kỹ năng sống không phải là lời tiên đoán cho số phận, mà chỉ cho thấy em đang được rèn luyện sự chủ động và khả năng tự chăm sóc bản thân. Khi trưởng thành, những kỹ năng ấy giúp trẻ linh hoạt hơn trong cuộc sống, dù lựa chọn con đường nào.

Với các bậc cha mẹ, thay vì tranh cãi con nên "chăm quá" hay "được chiều quá", có lẽ điều cần cân nhắc là sự cân bằng. 12 tuổi vẫn là độ tuổi cần ưu tiên phát triển thể chất, học tập và vui chơi. Việc nhà nên là một phần nhỏ trong quá trình trưởng thành, không phải gánh nặng thay thế cho tuổi thơ.

Giúp đỡ bố mẹ là việc tốt, đáng trân trọng. Nhưng song song với đó, trẻ cũng cần được học tập, được vui chơi và phát triển toàn diện. Khi kỹ năng sống và việc học được đặt ở vị trí hài hòa, sự chăm chỉ sẽ trở thành lợi thế chứ không phải áp lực.