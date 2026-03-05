Câu chuyện về bé gái 10 tuổi sống tại Hà Bắc (TQ) tích cóp vàng từ 3 năm trước khi chỉ mới 7 tuổi đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của mẹ bé là bà Bạch cho biết con gái bắt đầu mua vàng từ năm 2023 vì lo ngại tiền lì xì có thể bị bố mẹ tiêu hết. Sau khi nghe mọi người phân tích rằng vàng dễ bảo quản và có khả năng giữ giá tốt hơn tiền mặt, bé chủ động nhờ cha mẹ đưa đi mua để tự tích lũy tài sản.

Mỗi năm, em nhận khoảng 4.000 NDT (hơn 15,2 triệu đồng) tiền lì xì. Thời điểm năm đầu tiên mua vàng, giá dao động quanh mức 460 NDT/gram (hơn 1,7 triệu đồng). Đến tháng 2/2026, giá đã tăng lên khoảng 1.100 NDT (hơn 41, triệu đồng)/gram, cao gần gấp 2,5 lần so với ba năm trước.

Trong năm qua, thị trường vàng tại Trung Quốc ghi nhận đà tăng mạnh, có thời điểm cao hơn khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng đầu năm 2026, mức tăng tiếp tục xấp xỉ 30%, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng.

Các nhà phân tích cho rằng xu hướng tăng giá mạnh của giá vàng xuất phát từ nhiều yếu tố như lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, căng thẳng thương mại quốc tế và việc nhiều ngân hàng trung ương đẩy mạnh dự trữ kim loại quý. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được xem là kênh trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, thị trường không diễn biến theo một chiều. Ngày 30/1, giá vàng từng giảm hơn 9% chỉ trong một phiên. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ năm 1983 khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Trung Quốc đổ xô tới các cửa hàng để mua vào hoặc chốt lời.

Theo bà Bạch, đến nay con gái bà đã tích lũy khoảng 30 gram vàng (8 chỉ vàng) và chưa bán ra bất kỳ phần nào. Bé dự định sẽ tiếp tục mua thêm nếu có điều kiện trong những năm tới.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên khắp các mạng xã hội. Nhiều người vào “xin vía” tích lũy được nhiều vàng như cô bé, đồng thời gọi em là “thiên tài” hay “nhà đầu tư may mắn” vì mua vàng trước thời điểm giá tăng mạnh.

Bà Bạch cũng cho biết tích cách của con gái rất quyết đoán, quyết là phải làm nên mọi quyết định tài chính của con táo bạo hơn mình rất nhiều. Bà cũng chia sẻ bản thân thấy tiếc vì không mua vàng sớm hơn.