Bê bối hàng không rúng động: Hàng nghìn phụ tùng giả được bán để lắp cho động cơ máy bay Boeing 737 và Airbus A320.

Tại phiên làm việc ngày 1/12, Yrala (37 tuổi; cư trú tại Virginia Water, Surrey), được cho tại ngoại có điều kiện sau khi nhận tội tại Tòa án Hình sự Southwark. Ông sẽ quay lại đây vào ngày 23 tháng 2 để tuyên án.

Theo Cơ quan Chống Gian lận Nghiêm trọng của Anh (SFO), trong giai đoạn 2019 đến 2023, Yrala đã lừa dối khách hàng bằng cách bán các linh kiện giả, sau đó được lắp vào loại động cơ máy bay chở khách được sử dụng rộng rãi nhất thế giới - động cơ dùng cho Boeing 737 và Airbus A320.

Ảnh: Chris J Ratcliffe/Bloomberg

AOG Technics hoạt động như một đơn vị môi giới phụ tùng động cơ, thu mua các linh kiện đời cũ rồi làm giả giấy tờ chứng nhận an toàn nhằm hợp thức hóa chúng thành phụ tùng “mới” hoặc “đã được tái chế”.

Bê bối bị phanh phui vào tháng 8 năm 2023, khi một kỹ thuật viên tại trung tâm sửa chữa ở Bồ Đào Nha phát hiện sự bất thường: một linh kiện được ghi là “mới” do AOG cung cấp lại có dấu hiệu đã qua sử dụng.

Sự việc đã khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn. Các hãng hàng không buộc phải cho máy bay nằm đất để kiểm tra động cơ và truy tìm linh kiện bị làm giả.

Ngay sau khi cảnh báo được gửi đến các cơ quan quản lý hàng không tại Anh, Mỹ và châu Âu, nhiều hãng lớn như Ryanair, TUI, Virgin Australia và hầu hết các hãng hàng không lớn của Mỹ đã phải tạm dừng khai thác một số máy bay để rà soát và loại bỏ các linh kiện không đạt chuẩn.

Bà Emma Luxton, giám đốc vận hành của SFO, cho biết:

“Đây là vụ gian lận táo tợn và nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin vào ngành hàng không và đe dọa an toàn công cộng trên phạm vi toàn cầu. Tôi tự hào vì chúng tôi đã hành động nhanh chóng để đảm bảo có được bản án này, đồng thời cảm ơn cơ quan thực thi luật pháp tại Bồ Đào Nha vì sự hỗ trợ nhanh chóng và mang tính then chốt.”

Ngành cung ứng phụ tùng hàng không vốn phụ thuộc vào mạng lưới gồm hàng nghìn nhà sản xuất, nhà môi giới và nhà phân phối quy mô nhỏ. Các nhà sản xuất và hãng vận hành bị quản lý chặt chẽ và phải chịu trách nhiệm duy trì hồ sơ, giấy tờ theo dõi mọi bộ phận, từ máy tính điều khiển, tấm vỏ máy bay cho đến từng con ốc và vòng đệm.

Yrala thành lập AOG Technics năm 2015 từ một căn nhà thuê tại Hove (West Sussex), sau đó chuyển trụ sở lên London. SFO khởi động cuộc điều tra phối hợp với nhà chức trách Bồ Đào Nha từ năm 2023 và vụ án phía Bồ Đào Nha hiện vẫn đang tiếp tục.

Nguồn: The Telegraph