Bé 2 tuổi ngã từ trên thang cuốn xuống tử vong thương tâm vì bố “lỡ làm rơi con”, nhiều người la hét thất thanh trước cảnh tượng kinh hoàng

Vụ việc đau lòng xảy ra tại một trung tâm mua sắm The Town Center Aurora, Colorado vào chiều Chủ nhật vừa qua (25/7, theo giờ địa phương). Theo đó, một em bé hai tuổi đang được bố bế trên tay đã rơi từ thang cuốn tầng 2 xuống tầng một tử vong thương tâm.

Địa điểm nơi diễn ra vụ việc đau lòng hôm Chủ nhật tuần trước

Theo cảnh sát Hoa Kỳ, bé trai mới biết đi đã rơi khỏi vòng tay của bố mình, ngã qua lan can và rơi thẳng xuống dưới. Cậu bé được cho là trườn người về phía trước khiến ông bố đột ngột bị mất thăng bằng cuối cùng "làm rơi" con trai dẫn đến thảm kịch ám ảnh. Tất cả những người có mặt đều la hét thất thanh khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đột ngột xảy ra ngay trước mắt.

Mặc dù đứa trẻ được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, nhưng vì thương tích nghiêm trọng nên đã không may đã qua đời vào ngày hôm sau.

Hỉnh ảnh cảnh sát đang điều tra tại hiện trường

"Chúng tôi rất chia buồn với gia đình trước mất mát to lớn này", đại diện The Town Center at Aurora chia sẻ trong một thông báo. Trước mắt, được hay, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc chỉ là tai nạn đáng tiếc.

Trung úy Chris Amsler của Sở Cảnh sát Aurora nói với FOX3: "Tất cả những vụ việc trẻ em bị thương nặng hoặc thiệt mạng đều được Đơn vị Chống Tội phạm Trẻ em của chúng tôi điều tra kỹ lưỡng. Công tác điều tra vẫn đang được diễn ra. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ ai có mặt tại hiện trường hôm đó nhưng chưa khai báo với cảnh sát vui lòng liên hệ Trạm báo tin phạm tội Metro Denver để chúng tôi sớm được hoàn thành nhiệm vụ".