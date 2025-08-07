Theo thông tin của BBC, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang dần tăng cường sản xuất vũ khí, đáp ứng nhu cầu chính trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt. Kể từ khi ông Donald Trump bước vào nhiệm kỳ 2 ở Nhà Trắng, sản lượng tên lửa đạn đạo của Liên bang Nga đã tăng tới 66%.

Một phân tích dữ liệu của BBC Verify, dựa trên các báo cáo hàng ngày từ Không quân Ukraine cũng cho thấy số lượng đạn các loại Nga bắn vào Ukraine cũng tăng rất lớn. Kể từ ngày 20 tháng 1 (ngày ông Donald Trump nhậm chức) đến ngày 19 tháng 7, Nga đã bắn tổng cộng 27.158 quả đạn.

BBC Verify cũng tổng hợp thông tin từ Không quân Ukraine cho thấy, trong sáu tháng cuối nhiệm kỳ của ông Joseph Biden, Nga chỉ ‘tặng quà’ cho cựu Tổng thống của Đảng Dân chủ 11.614 quả đạn các loại.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng, chỉ vài ngày trước, Moscow đã dỡ bỏ các cam kết đơn phương của mình về việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn, sau khi chính ông Donald Trump đã quyết định đưa Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào tháng 2 năm 2019.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, các điều kiện cho những hạn chế như vậy không còn tồn tại nữa. Bằng cách chế tạo vũ khí tên lửa và cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, chính các nước phương Tây đang tạo ra những ổ bất ổn tiềm tàng và buộc Nga phải có hành động trả đũa.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik.

Tạp chí Military Watch tin rằng, đây là một bước ngoặt, vì trước khi đưa Oreshnik vào biên chế, Lực lượng Vũ trang Nga chỉ có tên lửa đạn đạo chiến thuật (vũ khí tầm ngắn) Iskander-M và tên lửa liên lục địa.

Giờ đây, Moscow đã có khả năng tấn công đủ mọi cấp độ, trên toàn bộ phạm vi, vũ khí tên lửa của Nga đã có thể tiếp cận các mục tiêu tiềm tàng của đối phương trên khắp châu Âu.

Song song với việc gia tăng sức mạnh quân sự, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đang cân nhắc “tặng quà” cho người đồng cấp Mỹ Donald Trump, món quà mà theo các chuyên gia là “chỉ có ý nghĩa tinh thần”, nhằm hóa giải nguy cơ từ tối hậu thư mà ông Trump đưa ra cho Nga vào ngày 08/8.

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga đang cân nhắc đưa ra “một nhượng bộ nho nhỏ” trước Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, có thể bao gồm lệnh ngừng bắn trên không với Ukraine, nhằm ngăn chặn mối đe dọa về các lệnh trừng phạt thứ cấp, để Nga vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công trên mặt đất.

Một số nhà phân tích cho biết, việc tạm dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa có thể là một đề xuất tiềm năng đối với Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff trong chuyến thăm Nga cuối tuần này và có thể được Mỹ coi là “một động thái giảm leo thang căng thẳng”.

Theo các nhà phân tích của Bloomberg, một kết quả như vậy có thể là lựa chọn thỏa hiệp duy nhất của Moscow, nhưng cũng là “chiếc phao cứu sinh” để ông Donald Trump có thể xuống thang sau tuyên bố về ‘tối hậu thư’ đối với Nga, sẽ hết thời hạn vào ngày 08/8.

Còn sau này, sẽ có rất nhiều biến số xảy ra trong cuộc xung đột để Nga có thể đơn phương hủy bỏ “thỏa thuận ngừng bắn trên không” này và nối lại các cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine.