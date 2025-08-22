Máy bay không người lái trinh sát - tấn công Bayraktar TB2 từ lâu đã không còn là "ngôi sao" truyền thông, nhưng điều này không có nghĩa là những chiếc UAV này bị quên lãng và không được sử dụng.

Một đoạn video từ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã cho thấy cảnh một tàu cao tốc Nga bị phá hủy ở khu vực cảng Zalizny, thuộc vùng Kherson.

Mặc dù GUR không báo cáo rằng cuộc tấn công được thực hiện từ Bayraktar TB2, nhưng giao diện chiến đấu cho thấy điều này. Cụ thể là thang đo zoom rất đặc trưng cũng như vạch ngắm mục tiêu có thể thấy trong mọi video từ Bayraktar TB2.

UAV Bayraktar TB2 Ukraine phá hủy tàu cao tốc của Nga.

Về chi tiết của cuộc tấn công, hoạt động chiếu xạ mục tiêu bằng laser, vốn cần thiết cho việc dẫn đường của vũ khí có độ chính xác cao đã được ghi chép đầy đủ. Tuy nhiên có một khía cạnh khá thú vị liên quan. Thông báo của GUR nêu rõ rằng cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa.

Đồng thời, vũ khí thường thấy trên Bayraktar TB2 không phải tên lửa mà là bom lượn cỡ nhỏ dẫn đường bằng laser bán chủ động. Đây là loại MAM-L nặng 22 kg, trong đó đầu đạn nặng 10 kg, có tầm xa tiêu diệt mục tiêu lên tới 8 km.

Bên cạnh đó là loại MAM-C thậm chí còn nhỏ hơn, nặng 6,5 kg, đầu đạn nặng 2,5 kg và đường kính chỉ 70 mm, với hệ thống dẫn đường tương tự, nó cũng đủ sức tiêu diệt mục tiêu như tàu thuyền cao tốc.

Bom lượn MAM-L trang bị cho UAV Bayraktar TB2.

Thông thường chỉ có hai loại đạn này được coi là vũ khí cho Bayraktar TB2. Tuy nhiên nhà phát triển MAM-C và MAM-L là Tập đoàn Roketsan cũng đã đề xuất tên lửa Cirit để trang bị cho UAV này.

Đây là tên lửa cỡ 70 mm có độ chính xác cao, dẫn đường bằng laser bán chủ động, tầm bắn lên tới 8 km. Trên thực tế, đây là vũ khí cùng loại với APKWS hoặc FZ275 LGR.

Ngoài ra trong kho vũ khí của Bayraktar TB2 còn có tên lửa hành trình cỡ nhỏ mới nhất Bayraktar Kemankes chỉ nặng 35 kg, trong đó đầu đạn nặng 6 kg. Tầm bắn của nó lên tới 200 km, đồng thời đảm bảo liên lạc trực tiếp ở khoảng cách 50 - 100 km.

Đáng chú ý là loại đạn này không cần chiếu laser vào mục tiêu, vì nó được trang bị hệ thống dẫn đường truyền hình với thuật toán nhận dạng tinh vi. Việc tấn công đối tượng như tàu thuyền dường như là một lựa chọn rất tốn kém.

Do đó, có vẻ như Bayraktar TB2 đã sử dụng MAM-C - vốn không phải tên lửa, hoặc Cirit - được trang bị trên UAV này, để tiêu diệt tàu cao tốc của Nga, hoặc có thể là một loại đạn dược mới chưa được biết đến.

Cũng có khả năng cuộc tấn công được thực hiện bởi một máy bay không người lái khác, trong khi Bayraktar TB2 chỉ đóng vai trò dẫn đường tới mục tiêu, điều này bác bỏ mọi giả định dựa trên danh pháp đạn dược đã biết của UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.