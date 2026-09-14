Bayraktar Akinci bắn trúng mục tiêu bằng tên lửa 300-ER ở cự ly 250km

Roketsan và Baykar đã thực hiện vụ phóng đầu tiên của tên lửa đạn đạo 300 ER, sẽ tăng gấp đôi khả năng tấn công tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một cuộc thử nghiệm gần đây, máy bay không người lái tấn công lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là chiếc Bayraktar Akinci do Công ty Baykar Makina sản xuất, đã phóng một tên lửa không đối đất vào mục tiêu trên biển.

Loại đạn dẫn đường được sử dụng là tên lửa đạn đạo IHA-300, còn được gọi là 300-ER do ROKETSAN phát triển.

Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Quốc phòng cho biết trong cuộc thử nghiệm triển khai từ bệ phóng trên không, lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu đã bị bắn trúng ở tầm xa 250km.

Đoạn video về cuộc thử nghiệm cũng đã được công bố. Tuy nhiên, cự ly này mới chỉ bằng một nửa tầm bắn mà các nhà phát triển tên lửa IHA-300 đã công bố cách đây 1 năm trong một bài thuyết trình tại triển lãm IDEF-2025.

UAV Bayraktar Akinci phóng tên lửa đạn đạo IHA-300.

Máy bay không người lái cất cánh từ sân bay Trung tâm Huấn luyện và Thử nghiệm Bay Akinci ở Corlu, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc UAV sau đó di chuyển đến khu vực trên Biển Đen, nơi nó phóng tên lửa.

Mục tiêu hải quân ngoài khơi Sinop đã bị bắn trúng trực tiếp bằng tên lửa IHA-300. Sau khi hoàn thành tốt đẹp cuộc thử nghiệm bắn, máy bay không người lái đã quay trở lại Corlu.

Tên lửa đạn đạo không đối đất IHA-300 có thể mang đầu đạn nặng tới 150kg. Quả đạn dài gần 5m, đường kính thân 370mm và nặng 900kg. Tùy thuộc vào độ cao phóng, tầm bắn của nó dao động từ 250km đến 500km.

Tầm bay tối đa chỉ đạt được khi phóng từ độ cao trên 10km, điều này đòi hỏi một phương tiện mang tầm cao, chẳng hạn như máy bay chiến đấu F-16. Khi phóng từ độ cao 9km, cự ly tác chiến giảm xuống còn 350km. Từ độ cao 5 - 7km thường thấy ở các UAV tấn công, thông số thậm chí còn thấp hơn.

Ngược lại, các sản phẩm tương tự hiện đại của Nga hoặc Trung Quốc lại thể hiện hiệu suất cao hơn mà không cần những điều kiện khắt khe như vậy đối với việc sử dụng bệ phóng, cho thấy tiềm lực khoa học quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ còn hạn chế nhất định.