Bay cùng Vietjet đến Vinh: Đón mùa đoàn viên thuận tiện hơn, tận hưởng giá vé chỉ từ 0 đồng

Theo đó, khung giờ vàng 12h-14h từ hôm nay đến hết ngày 7/12/2025 sẽ ngập tràn vé giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho các chuyến bay đến và đi từ sân bay Vinh, thời gian bay từ 5/1 - 31/12/2026 (*).

Từ ngày 19/12/2025, đường bay Vinh - TP. Hồ Chí Minh sẽ được khai thác 05 chuyến khứ hồi/tuần, Vinh - Buôn Ma Thuột 04 chuyến khứ hồi/tuần; và sẽ tăng lên 07 chuyến khứ hồi/tuần kể từ 26/01/2026. Đường bay Vinh - Đà Lạt sẽ được khai thác 03 chuyến khứ hồi/ tuần và tăng lên 07 chuyến khứ hồi/ tuần từ ngày 25/01/2026. Đường bay Vinh - Cần Thơ sẽ khai thác từ ngày 21/01/2026 với 07 chuyến khứ hồi/ tuần.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm…

(*) Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây