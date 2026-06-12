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Bày bán 7 bộ quần áo Manchester United, tiểu thương Hoàng Thị Hường bị xử phạt

Nam An
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Công an xã Thiện Tân (Lạng Sơn) phối hợp lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử phạt 2 cá nhân có hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an xã Thiện Tân đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản đối với 2 cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 8/6, Công an xã Thiện Tân (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản đối với 02 cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Xử phạt tiểu thương bán hàng giả mạo nhãn hiệu Manchester United tại Lạng Sơn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, thu giữ hàng hóa vi phạm tại cơ sở

Cụ thể, vào hồi 9h ngày 8/6, lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh đối với bà Hoàng Thị Hường (trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Hường đang bày bán 7 bộ quần áo thể thao trẻ em giả mạo nhãn hiệu Manchester United đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 420.000 đồng.

Tiếp đó, vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày, Đoàn kiểm tra phát hiện ông Hoàng Đức Toàn (trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đang bày bán 5 chiếc quần thể thao nam giả mạo nhãn hiệu adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá hàng hóa là 400.000 đồng.

Công an xã đã bàn giao đội QLTT ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền: 10.000.000 đồng (Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu Công nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 11 Điều 1 Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ) đối với 02 đối tượng vi phạm.

Qua đây, lực lượng Công an khuyến cáo mỗi người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ góp phần bảo vệ quyền lợi của chính mình, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh. Mọi hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa gắn nhãn hiệu giả tùy tính chất, mức độ vi phạm đều có chế tài xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tags

hàng giả mạo nhãn hiệu

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