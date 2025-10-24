"Báu vật" hơn 500 tuổi ở Phong Nha - Kẻ Bàng sắp mở cửa đón khách

UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận Dự án du lịch sinh thái “Khám phá Bách Xanh Đá và Hang Kling”

Ngày 23-10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ban hành công văn chấp thuận thực hiện dự án du lịch sinh thái "Khám phá Bách xanh đá và hang Kling" thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dự án do Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng làm chủ rừng, triển khai tại các tiểu khu 645, 643 và 288A xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị với tổng vốn đầu tư 4,29 tỉ đồng theo hình thức liên kết đầu tư. Thời gian thực hiện đến năm 2030.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự án nhằm khai thác hợp lý giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp ngân sách địa phương.

Các hạng mục công trình gồm lán trại nghỉ, dây an toàn, ruy băng phản quang, nhà vệ sinh di động; được thiết kế gọn nhẹ, hạn chế tối đa tác động đến môi trường rừng.

Chính quyền yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời giữ gìn cảnh quan, hệ sinh thái rừng, hướng đến phát triển du lịch bền vững trong vùng di sản.

Quần thể Bách xanh đá ở Phong Nha – Kẻ Bàng luôn được bảo vệ nghiêm ngặt

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích hơn 123.000 ha là vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam. Nơi đây được UNESCO 2 lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học.

Một trong những điểm nổi bật của khu vực là quần thể bách xanh đá (Calocedrus rupestris Aver.) - loài thực vật cổ có tuổi đời hơn 500 năm, được phát hiện năm 2004.

Theo các nhà khoa học, hiện có 11 tuyến rừng ghi nhận sự xuất hiện của loài này, tập trung chủ yếu ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt với diện tích khoảng 5.000 ha.

Bách xanh đá được xem là loài đặc hữu quý hiếm bậc nhất Việt Nam, nằm trong Sách đỏ IUCN với tình trạng bảo tồn nguy cấp (EN). Việc phát hiện và bảo vệ quần thể này là minh chứng về tính nguyên sơ và giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dự án "Khám phá Bách xanh đá và hang Kling" được kỳ vọng sẽ mở thêm hướng khai thác du lịch gắn với bảo tồn, giúp du khách trải nghiệm, tìm hiểu hệ sinh thái rừng nguyên sinh, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên tại vùng di sản.



