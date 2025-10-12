Bầu trời bất ngờ sáng rực kèm "tiếng nổ như bom", người dân giật mình chạy ra đường giữa đêm

Ánh sáng lóe lên rồi "nổ tung" giữa bầu trời Sarawak

Đêm 1/10, nhiều người dân tại bang Sarawak, Malaysia đã trải qua một cảnh tượng kỳ lạ khi bầu trời đột nhiên sáng rực, kèm theo một tiếng nổ như bom trong không trung. Các đoạn video ghi lại từ camera hành trình và điện thoại cho thấy một vệt sáng trắng lao vun vút qua bầu trời, trước khi biến mất chỉ trong vài giây, khiến ai nấy giật mình, nhiều người bật dậy chạy ra đường giữa đêm để xem.

Đêm 1/10, bầu trời tại bang Sarawak, Malaysia đột nhiên sáng rực, kèm theo một tiếng nổ như bom trong không trung. (Ảnh: The Vibes)

Theo tờ The Borneo Post, ánh sáng này được nhìn thấy rõ từ nhiều khu vực như Bintulu, Miri cho đến khu công nghiệp Samalaju là một nơi nổi tiếng với các nhà máy chế biến khí đốt. Một nhân chứng kể lại: "Tôi nghe thấy tiếng rít rồi ngay sau đó là một luồng sáng chói mắt, sáng hơn cả pháo hoa. Mọi người trong nhà đều chạy ra xem vì tưởng có vụ nổ lớn ở gần đây".

Một số người so sánh âm thanh vang lên giống như tiếng bom, tiếng sấm, nhưng lại khô và dội hơn. Trên mạng xã hội, hàng chục clip được chia sẻ với hàng nghìn bình luận bày tỏ sự kinh ngạc, thậm chí có người cho rằng đó là vật thể bay không xác định.

Cơ quan Không gian Malaysia chính thức lên tiếng

Sau khi hiện tượng lan truyền mạnh, Cơ quan Không gian Malaysia (MYSA) đã vào cuộc phân tích hình ảnh vệ tinh và dữ liệu quan trắc khí quyển. Trong thông cáo công bố ngày 7/10, MYSA xác nhận vật thể sáng trên bầu trời Sarawak thực chất là một "bolide" tức một loại sao băng có kích thước lớn, bốc cháy rực rỡ khi đi vào khí quyển Trái Đất với vận tốc cực cao.

MYSA xác nhận vật thể sáng trên bầu trời Sarawak thực chất là một "bolide" tức một loại sao băng có kích thước lớn, bốc cháy rực rỡ khi đi vào khí quyển Trái Đất với vận tốc cực cao. (Ảnh: NASA)

Theo lý giải của cơ quan này, sự ma sát mạnh giữa thiên thạch và các phân tử không khí khiến nhiệt độ tăng lên hàng nghìn độ C, tạo nên ánh sáng rực và tiếng nổ đặc trưng khi thiên thạch vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. MYSA cho biết đến nay chưa ghi nhận bất kỳ mảnh vỡ nào rơi xuống đất tại Sarawak, và khẳng định hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, không liên quan đến hoạt động thử nghiệm hay phóng tên lửa.

Từ nghi ngờ UFO đến lời giải khoa học

Trước đó, vào tháng 8 năm nay, người dân Sarawak cũng từng bắt gặp một vệt sáng tương tự khiến nhiều người liên tưởng đến "ánh sáng lạ" hay "người ngoài hành tinh". Tuy nhiên, giới thiên văn học đã nhiều lần giải thích đây có thể là hiện tượng trụ ánh sáng (light pillars) khi các tinh thể băng trong khí quyển phản chiếu ánh sáng nguồn mặt đất. Dù vậy, trường hợp đêm 1/10 lại có đặc điểm khác biệt: ánh sáng di chuyển nhanh, để lại vệt dài và kèm theo tiếng nổ, nên giả thuyết về sao băng được xem là hợp lý nhất.

Một vệt sáng trắng lao vun vút qua bầu trời, trước khi biến mất chỉ trong vài giây, khiến ai nấy giật mình. (Ảnh: The Vibes)

Khoảnh khắc bầu trời đêm bừng sáng rồi tắt lịm chỉ trong chớp mắt đã khiến không ít người kinh hãi, nhưng cũng khiến nhiều người cảm thấy may mắn khi được chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên hiếm có. Một số cư dân mạng chia sẻ rằng nếu hiện tượng xảy ra trên khu dân cư đông đúc hơn, hoặc có mảnh vỡ rơi xuống, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Sự kiện này cũng được xem là lời nhắc nhở rằng dù chúng ta đã khám phá không gian sâu rộng, Trái Đất vẫn luôn chịu tác động của những hiện tượng tự nhiên bất ngờ từ vũ trụ. Dưới bầu trời đêm yên bình, chỉ một thiên thể lướt qua cũng đủ khiến cả vùng đất bừng sáng vừa đẹp, vừa khiến người ta phải nín thở.



Theo The Vibes, Borneo Post, Newswav