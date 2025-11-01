Bầu Hiển muốn đầu tư tổ hợp DVTM- golf 23.000 tỷ và 2 Khu công nghiệp hàng trăm ha tại Khánh Hoà

Ngày 30/10, tại Khánh Hoà, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa trao đổi về đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án lớn mang tính đột phá chiến lược trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

﻿Cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp dịch vụ Thương mại và sân golf Vĩnh Lương tại phường Bắc Nha Trang. Nằm trong vùng không gian đô thị du lịch quốc gia – quốc tế Nha Trang, dự án có vị trí chiến lược, kết nối các trung tâm kinh tế Nha Trang – Cam Ranh – Vân Phong; đồng thời lân cận với sân bay, bến du thuyền và các đầu mối giao thông trọng yếu khác.



Dự án có tổng diện tích khoảng 830 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng. Tổ hợp dự kiến bao gồm khu đô thị rộng hơn 70ha; sân golf 227 ha quy mô từ 36-45 lỗ; và khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng rộng hơn 150 ha.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà phát biểu tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, Tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đề xuất đầu tư vào 2 khu công nghiệp, bao gồm KCN Ninh An diện tích 150 ha (xã Bắc Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa) và KCN Ninh Diêm 2 diện tích 215ha (xã Bắc Ninh Hòa).

Đây là 2 dự án thuộc phạm vi cực động lực tăng trưởng quốc gia Khu kinh tế Vân Phong, sở hữu vị trí chiến lược tại tâm điểm giao lưu, hội tụ của các hành lang kinh tế và trục giao thông huyết mạch; thuận lợi tiếp cận cảng biển, cảng hàng không quốc tế.



Liên quan đến lĩnh vực năng lượng, T&T Group hiện đã đầu tư và đang vận hành nhiều dự án điện gió, điện mặt trời tại Khánh Hòa như các dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh, Thiên Tân 1.2, Thiên Tân 1.3, Thiên Tân 1.4 cùng nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 với tổng công suất trên 300 MW.

Các dự án trên đều đã hoàn thành đầu tư xây dựng và vận hành, phát điện ổn định vào lưới điện quốc gia với tổng sản lượng điện sạch lên tới 1.366,55 GWh vào cuối tháng 9/2025.

Ngoài ra, T&T Group cũng đã được UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) chấp thuận chủ trương khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch nhiều dự án năng lượng sạch khác.

T&T Group đã đưa ra các nhóm kiến nghị cụ thể. Theo đó, với dự án ĐMT Phước Ninh mở rộng giai đoạn 2, T&T Group kiến nghị tham gia lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án sau khi Sở Công thương hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư.



Với các dự án điện mặt trời khác như hồ Trà Co (công suất 40MW), hồ Bà Râu (công suất 80MW) và Phước Ninh mở rộng giai đoạn 2 công suất 88MW (bổ sung), đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công thương điều chỉnh sang vận hành giai đoạn vào 2026-2030 thay cho các dự án chậm triển khai hoặc vướng mắc pháp lý.

Với dự án Điện gió ven biển V1 (công suất 250 MW), Điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 1 (công suất 3.000MW - phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn), Điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 2 (công suất 2.000 MW - phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn), đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương cập nhật vào quy hoạch khi rà soát việc thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.



Bên cạnh đó, T&T Group cũng đề xuất được đầu tư 500MW điện mặt trời và 500MW điện gió trong giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên các dự án công suất từ 100MW trở lên.



Phát biểu tại buổi làm việc, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Điều hành T&T Group đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cũng như môi trường đầu tư thuận lợi được ví như “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của tỉnh Khánh Hòa. T&T Group cam kết đồng hành lâu dài với tỉnh Khánh Hòa, “đã nói là làm, đã làm là bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật”, mang đến những dự án chất lượng, bền vững, hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự phát triển của địa phương; để Khánh Hòa thực sự là trung tâm kinh tế vùng và cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.



Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, sự hiện diện, quan tâm của T&T Group sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt trong huy động nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh.

Đặc biệt, bên cạnh lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giới thiệu và mong muốn T&T Group nghiên cứu, xúc tiến đầu tư dự án về cảng biển, trung tâm logistics tại khu vực Vân Phong - vốn là thế mạnh lớn của tập đoàn.