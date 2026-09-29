Bầu Đức vừa mạnh tay rót gần 800 tỷ đồng vào loại cây thế giới tiêu thụ gần 29.000 tấn mỗi ngày

Sau nhiều năm đặt trọng tâm vào cây ăn trái, HAGL đang tăng tốc với một loại cây mới có thị trường tiêu thụ khổng lồ trên toàn cầu.

Theo báo cáo định kỳ trái phiếu 6 tháng đầu năm 2026 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), doanh nghiệp đã sử dụng gần 791,8 tỷ đồng trong số 2.000 tỷ đồng huy động từ lô trái phiếu HAG12601 để đầu tư cho các dự án cà phê.

Cụ thể, khoảng 164,2 tỷ đồng được rót vào dự án hợp tác trồng cà phê tại Gia Lai thông qua CTCP Chăn nuôi Gia Lai. Một dự án khác tại Gia Lai đã nhận gần 264,6 tỷ đồng. Tại Campuchia, HAGL đã giải ngân gần 363 tỷ đồng cho dự án thông qua CTCP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng.

Nguồn tiền đến từ lô trái phiếu HAG12601 trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 29/4/2026 để đầu tư các dự án cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Lãi suất hai kỳ đầu là 10,5%/năm, sau đó thả nổi theo lãi suất tiền gửi 12 tháng của OCB cộng 2,5%; OCB bảo lãnh thanh toán tối đa 2.135 tỷ đồng.

Từ 3.000 ha lên mục tiêu 20.000 ha

Cà phê đang trở thành một trong những hướng đầu tư lớn nhất của HAGL trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch doanh nghiệp công bố, HAGL đã phát triển khoảng 3.000 ha cà phê trong năm 2025, triển khai thêm 7.000 ha trong năm 2026 và dự kiến mở rộng thêm khoảng 5.000 ha mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028.

Mục tiêu đến năm 2028 là đạt 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Tổng nhu cầu vốn cho chương trình cà phê giai đoạn 2026-2028 được HAGL ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng.

Cây cà phê của HAGL hiện đã xuất hiện tại nhiều vùng khác nhau. Tại Gia Lai, doanh nghiệp trồng Arabica; tại Stung Treng của Campuchia có Robusta và Liberica. Ở Lào, một trong những vùng trọng điểm nằm trên cao nguyên Bolaven, nơi có độ cao khoảng 1.000-1.350 m và khí hậu mát mẻ.

Quy mô đầu tư này cũng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu cà phê toàn cầu vẫn rất lớn. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), niên vụ 2024/25, thế giới tiêu thụ khoảng 175,1 triệu bao loại 60 kg, tăng 1,4% so với niên vụ trước.

Quy đổi tương đương hơn 10,5 triệu tấn một năm, hay bình quân gần 29.000 tấn cà phê mỗi ngày. Riêng khu vực châu Á - châu Đại Dương tiêu thụ khoảng 47,4 triệu bao, tăng 7,4%.

Trái cây vẫn đang đem về phần lớn doanh thu

Việc tăng tốc với cà phê diễn ra khi chuối và sầu riêng vẫn là hai cây trồng đem lại nguồn thu lớn cho HAGL.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, HAGL ghi nhận 3.039 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm. Riêng mảng trái cây mang về hơn 2.718 tỷ đồng, tiếp tục chiếm phần lớn doanh thu của tập đoàn.

Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 2.204 tỷ đồng, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chuối vẫn là sản phẩm chủ lực, còn sầu riêng đang bước vào giai đoạn tăng nhanh về sản lượng.

Nửa đầu năm, HAGL tiêu thụ khoảng 200.458 tấn chuối, mang về khoảng 2.280 tỷ đồng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp của mặt hàng này đạt khoảng 47,2%.

Nguồn: HAG

Sầu riêng có quy mô doanh thu nhỏ hơn nhưng sản lượng đang tăng nhanh. Trong 6 tháng đầu năm, HAGL thu hoạch 3.086 tấn, đem về khoảng 285,3 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9, sản lượng thu hoạch đã đạt khoảng 7.500 tấn, gần gấp đôi cả năm 2025 và vẫn còn tăng khi các vùng trồng tiếp tục bước vào vụ.