Bầu Đức trồng 20.000 ha cà phê trên cao nguyên cao 1.350 m, quanh năm mát mẻ, chuyên gia dự báo thu hoạch “khủng” 7,2 kg quả/cây

Theo báo cáo ngày 17/8, cán bộ kỹ thuật của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã trực tiếp khảo sát các vùng trồng của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Gia Lai, Champasak và Attapeu của Lào, cùng Stung Treng của Campuchia trong thời gian từ ngày 12-15/8/2026.

Một trong những vùng trồng đáng chú ý nằm tại huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào, thuộc cao nguyên Bolaven. Khu vực này có độ cao 1.000-1.350 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm và nhiệt độ trung bình khoảng 20-25 độ C.

Đất trồng chủ yếu là đất đỏ bazan màu mỡ, tơi xốp, giàu khoáng chất và thoát nước tốt. Lượng mưa đạt khoảng 2.000-3.500 mm mỗi năm. Theo đơn vị khảo sát, đây là những điều kiện thuận lợi cho cà phê Arabica, hay còn gọi là cà phê chè, sinh trưởng và phát triển.

Cà phê trên cao nguyên Bolaven (Lào)

Các vườn Arabica tại Paksong được trồng từ tháng 4/2025, theo hình thức trồng thuần hoặc xen với sầu riêng, mắc ca và chuối. Sau hơn một năm, cây cao khoảng 80-100 cm, đạt trung bình 12-15 cặp cành và 12-15 đốt trên mỗi cành.

Khoảng 15-20% số cây đã mang quả trong vụ 2026 nhưng sản lượng chưa đáng kể do vườn còn trẻ. Viện đánh giá các diện tích Arabica trồng từ tháng 4-6/2025 tại Paksong có khả năng phân cành và các chỉ tiêu cấu thành năng suất tương tự các vườn trồng cùng thời điểm tại Gia Lai.

Vườn cà phê Arabica tại Gia Lai

Tại Gia Lai, Arabica được trồng từ tháng 5/2025, chủ yếu xen trong các vườn cao su. Đến thời điểm khảo sát, cây cao 80-100 cm, đạt trung bình 10-14 cặp cành và khoảng 12 đốt mỗi cành.

Vườn cà phê Arabica tại Gia Lai

Đáng chú ý, Viện dự kiến đến cuối năm 2026, cây có thể đạt trung bình 17 cặp cành, khoảng 10 đốt mang quả trên mỗi cành và trung bình 15 quả trên mỗi đốt.

Báo cáo kết luận Arabica tại Gia Lai và Paksong đều có thể đạt mức 7,2 kg quả/cây trong vụ 2027 dựa trên các chỉ tiêu sinh trưởng tại thời điểm khảo sát.

Tại Stung Treng (Campuchia), HAGL trồng Robusta từ tháng 10/2025 và Liberica từ tháng 5-6/2026. Đến thời điểm khảo sát, Robusta cao khoảng 50-80 cm, đạt 6-10 cặp cành/cây; Liberica cao 30-50 cm, có 5-7 cặp lá. Viện đánh giá cả hai giống đều đang sinh trưởng tốt và thích ứng với điều kiện tự nhiên tại khu vực. ﻿

Nhìn chung, Viện đánh giá cà phê tại các vùng trồng của HAGL ở Việt Nam, Lào và Campuchia đều đang sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, một diện tích nhỏ Robusta tại Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng ở Lào đã xuất hiện bệnh thán thư. Đơn vị tư vấn đề nghị xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật và tiếp tục theo dõi tình trạng cây

HGI chuẩn bị IPO, HAGL lãi hơn 2.200 tỷ đồng sau soát xét

Kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh HAGL đang triển khai kế hoạch phát triển khoảng 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến năm 2028.

Doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành khoảng 3.000 ha trong năm 2025, triển khai thêm 7.000 ha trong năm 2026 và dự kiến mở rộng thêm 5.000 ha mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028.

Trong kế hoạch này, Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) được xác định là một trong những đơn vị chủ lực tại Lào, với mục tiêu phát triển hơn 6.300 ha cà phê vào năm 2028.

HGI hiện triển khai IPO 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng/cp, dự kiến huy động khoảng 1.139 tỷ đồng. Trước IPO, HAGL đã chuyển nhượng hơn 14,6 triệu cổ phần HGI, tương đương khoảng 8,7% vốn, thu về 670,1 tỷ đồng, tương ứng mức giá khoảng 45.652 đồng/cp.

Ở cấp tập đoàn, báo cáo tài chính bán niên 2026 sau soát xét cho thấy HAGL đạt khoảng 3.039 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 2.204 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,5 lần.

Một phần lớn lợi nhuận trong kỳ đến từ việc HAGL được giảm nghĩa vụ trả nợ tương ứng với phần lãi trái phiếu hơn 1.534 tỷ đồng. Sau soát xét, khoản này được phân loại sang thu nhập khác, đưa lợi nhuận khác của doanh nghiệp lên khoảng 1.511 tỷ đồng.