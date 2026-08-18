Bầu Đức tặng quà đặc biệt: Chả ớt xiêm heo ăn chuối và chả thủ heo ăn chuối

Chiều 18/8, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) phối hợp cùng CTCP Chứng khoán OCBS tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu HGI tại TP.HCM. Bên cạnh câu chuyện IPO, món quà dành cho khách tham dự cũng gây chú ý khi là loạt sản phẩm chế biến từ “heo ăn chuối” của hệ sinh thái bầu Đức.

Bên cạnh những thông tin về đợt chào bán, phần quà dành cho khách tham dự cũng gây chú ý khi là các sản phẩm chế biến từ heo ăn chuối của hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai.

Các sản phẩm được đóng trong bọc giữ lạnh để bảo quản, bên trong gồm nhiều loại như chả thủ heo ăn chuối, chả ớt xiêm heo ăn chuối, chả lụa...

Việc mang các sản phẩm “heo ăn chuối” đến roadshow cũng tạo điểm nhấn khá đặc trưng cho sự kiện của doanh nghiệp gắn với bầu Đức, trong bối cảnh HGI đang chuẩn bị bước vào một đợt huy động vốn đáng chú ý.

Theo tài liệu tại sự kiện, HGI dự kiến chào bán 18,8 triệu cổ phiếu, tương đương 11,157% lượng cổ phiếu trước phát hành, với giá 60.600 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán dự kiến đạt hơn 1.139 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền cọc kéo dài từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9/2026. Kết quả phân bổ dự kiến được công bố ngày 9/9, trong khi nhà đầu tư trúng phân bổ sẽ nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 10/9 đến 17h ngày 14/9.

Sau đợt IPO, HGI dự kiến đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM trong quý III-IV/2026.

HGI là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai, tập trung vào hoạt động nông nghiệp, đặc biệt tại Lào. Doanh nghiệp hiện được biết đến với các vùng trồng chuối, sầu riêng, cà phê và một số loại cây khác.

Roadshow ngày 18/8 là một trong những bước chính thức trong quá trình đưa HGI ra thị trường chứng khoán, trước khi doanh nghiệp hoàn tất đợt chào bán và đưa cổ phiếu lên giao dịch.