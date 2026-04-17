HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bầu Đức: Cổ đông có tiền cứ mua thêm, 1-2 năm nữa cổ phiếu lỗ cứ lôi ông Đức ra chửi

Thảo Vân |

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức khẳng định sẽ “mua liên tục” cổ phiếu HAG, cho rằng việc giá giảm không phải rủi ro mà là cơ hội tích lũy.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) diễn ra sáng 17/4, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức đã có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến diễn biến giá cổ phiếu HAG và kế hoạch mua vào của cá nhân.

Ông Đức cho biết đang tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu và có thể duy trì hoạt động mua cổ phiếu trong thời gian tới. "Báo cáo với các bạn, tôi sẽ mua và còn mua nhiều lần nữa. Ngay hôm nay, tôi công bố mua thêm 4 triệu cổ phiếu, và có thể sau đợt này sẽ tiếp tục mua thêm 5 triệu nữa. Đây có thể là đợt mua nhiều nhất của tôi, và tôi sẽ mua liên tục", ông nói.

Chia sẻ về biến động giá cổ phiếu, Chủ tịch HAGL cho rằng đây là cơ hội để tích lũy thêm cổ phần trong bối cảnh thị trường biến động. "Các bạn thấy giá càng xuống thì sợ, còn tôi không sợ, tôi mua hết. Với tôi, đây là cơ hội để mua lại. Mua càng rẻ thì càng tốt, càng tiết kiệm chi phí", ông nói.

Theo ông, diễn biến giảm giá có thể xuất phát từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp. "Có thể thị trường chưa thực sự tin tưởng vào Hoàng Anh Gia Lai nên cổ phiếu bị bán ra. Nhưng với tôi, đây là cơ hội để tích lũy thêm cổ phần, và có thể là cơ hội cuối cùng để mua ở mức giá này", ông cho biết.

Chủ tịch HAGL cũng đưa ra quan điểm cá nhân đối với cổ đông. "Cổ đông có tiền thì cứ mua thêm, 1-2 năm nữa mà lỗ cứ kêu ông Đức ra chửi", ông phát biểu tại đại hội.

Ngoài nội dung về giá cổ phiếu, chiến lược phát triển của HAGL cũng là nội dung được bàn luận. Lãnh đạo HAGL cho biết năm 2026 được xác định là giai đoạn xây dựng định hướng phát triển cho chu kỳ 2026–2030, bên cạnh mục tiêu kinh doanh hàng năm.

Theo kế hoạch, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt hơn 8.600 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 4.200 tỷ đồng, gần gấp đôi kết quả thực hiện năm 2025.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, HAGL đạt doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế khoảng 2.100 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Mảng trái cây đóng góp tỷ trọng lớn, chiếm khoảng 77% doanh thu. Bên cạnh đó, kết quả lợi nhuận cũng được hỗ trợ bởi yếu tố xử lý nợ vay. Ở chiều ngược lại, mảng chăn nuôi heo được thu hẹp do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Về định hướng đầu tư, HAGL cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất nông nghiệp, tập trung vào một số loại cây trồng chủ lực. Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng.

Đối với cà phê, doanh nghiệp định hướng phát triển quy mô khoảng 20.000 ha trong các năm tới. Cơ cấu giống dự kiến gồm 15.000 ha Arabica, 4.000 ha Robusta và 1.000 ha Liberica. Riêng năm 2026 sẽ trồng mới 7.000 ha, các năm 2027–2028 dự kiến mỗi năm bổ sung thêm 5.000 ha.

Để phục vụ kế hoạch này, năm 2025, HAGL đã hợp tác với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) nhằm cung cấp khoảng 30 triệu cây giống cà phê chất lượng cao.

Song song với việc mở rộng vùng nguyên liệu, doanh nghiệp cũng dự kiến đầu tư vào chế biến sâu, với kế hoạch xây dựng 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng trồng và một nhà máy chiết xuất tinh cà phê.

Giáo sư Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng nghiên cứu danh giá tại Đức
Tags

HAGL

bầu đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại