Bầu Đức chia sẻ mức sinh lời hấp dẫn với “1 vốn 5 lời”, nhiều đại gia trên sàn chuyển sang trồng sầu riêng

HAGL Agrico (HNG) của tỷ phú Trần Bá Dương vừa thông qua một số nội dung Đại hội bất thường đáng chú ý. Trong đó, HNG dự kiến đầu tư 18.000 tỷ trồng để chuối, sầu riêng, nuôi bò tại Lào, lợi nhuận dự kiến 2.450 tỷ/năm.

Thời gian hoàn thiện đầu tư dự án là từ năm 2024 đến 2028, riêng với quả sầu riêng HNG ước tính sản lượng xuất khẩu sau khi hoàn thành lên đến 9.500 tấn/năm. Thay bầu Đức để “cầm lái” tại HNG, ông Dương có thể xem là một trong những “điền phú” hiếm hoi tại Việt Nam, có đủ diện tích đất để đầu tư vườn cây ăn trái diện rộng lên đến hàng ngàn ha.

Trong đó, bầu Đức – Chủ tịch HĐQT HAGL (HAG) - cũng đang tập trung cho vườn cây ăn trái với hai giống chủ lực là chuối và sầu riêng. Riêng sầu riêng, bầu Đức nhiều lần khẳng định “chính bản thân tôi cũng không tin” khi mức sinh lời cực hấp dẫn, “1 vốn 5 lời”.

Theo ông Đức, sầu riêng có thị trường đầu ra rất lớn, bao nhiêu cũng có thể tiêu thụ hết. Ông Đức thống kê, ở Trung Quốc hiện nay chỉ có 10% người dân ăn sầu riêng do giá quá đắt. Nếu giá xuống 50.000 đồng/kg, người dân Trung Quốc vẫn ăn. Ngoài ra, Mỹ và nhiều thị trường khác cũng bắt đầu ăn sầu riêng.

Với những lý do trên, bầu Đức khẳng định sầu riêng có thể xuống giá chứ không thể không bán được. Một may mắn nữa cho Việt Nam là Trung Quốc không trồng sầu riêng được do đặc thù về khí hậu, thậm chí từ đèo Hải Vân đổ ra cũng không trồng được, dẫn đến số sầu riêng cung ra thị trường không nhiều, cho nên giá càng ngày càng cao chứ không xuống.

Hiện, HAG đang có 1.200 ha sầu riêng, trong đó 700ha sầu riêng thu hoạch tháng 10-11/2024. HAGL cũng đang trồng thêm sầu riêng, tiến tới đạt tổng diện tích 2.000ha vào năm 2026.

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) cũng vừa có quý đầu tiên ghi nhận nguồn thu từ sầu riêng. Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu 148 tỷ đồng - tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ cao su vẫn chiếm tỷ trọng chủ lực với hơn 144 tỷ đồng, doanh thu từ chuối đạt 812 triệu đồng và đặc biệt, xuất hiện doanh thu từ sầu riêng với hơn 2 tỷ đồng.

Đây là quý đầu tiên DRI ghi nhận nguồn thu từ sầu riêng. Đáng chú ý, theo ghi nhận của DRI, với giá vốn chỉ 365,4 triệu đồng, tức mảng sầu riêng của DRI đang cho mức hiệu suất lên đến “1 vốn 5 lời”.

DRI là doanh nghiệp cao su lớn trên sàn, song từ năm 2018 Công ty bắt đầu chuyển hướng đầu tư thêm chuối, điều và sầu riêng. Năm 2021, DRI bắt đầu ghi nhận nguồn thu từ chuối với 16,5 tỷ đồng, đây cũng là năm cao su biến động mạnh khiến tình hình kinh doanh DRI kém sắc. Sang năm 2022, doanh thu từ chuối giảm mạnh chỉ còn 4 tỷ đồng – chưa bằng ¼ năm qua. Năm 2023 DRI chưa công bố cụ thể doanh thu từ mảng chuối.

Về sầu riêng, 2023 có thể xem là năm thắng lớn của nông sản Việt, mà đầu ra chủ yếu vẫn sang Trung Quốc. Thống kê 10 tháng đầu năm, Trung Quốc chi hơn 3,2 tỷ USD nhập rau quả từ Việt Nam, đưa kim ngạch nhập nông sản lên con số kỷ lục, trên 7,5 tỷ USD. Hiện, 14 loại nông sản, trong đó 9 mặt hàng trái cây được xuất chính ngạch (thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, sầu riêng) và hơn 2.940 mã sản phẩm làm thực phẩm chế biến cũng được Tổng cục Hải quan phê duyệt để xuất chính ngạch, đem lại doanh thu tỷ USD.

Từ khoá nóng nhất năm 2023 phải kể đến “xuất khẩu trái sầu riêng” sang thị trường này, trên 2 tỷ USD sau 11 tháng.

CEO Vina T&T cũng kể, năm nay đối tác Trung Quốc đặt mua 1.500 container loại quả sầu riêng nhưng doanh nghiệp chỉ đáp ứng được 30% do không đủ nguồn cung. Với Vina T&T, 10 tháng năm nay, trái cây xuất bán Trung Quốc tăng 70% cùng kỳ, chiếm 35% doanh thu và bỏ xa các thị trường Mỹ, Nhật Bản.

Tính chung, nông sản Việt xuất sang Trung Quốc chiếm hơn 10% thị phần, riêng sầu riêng Việt nhập vào Trung Quốc tăng 5 lần trong một năm qua, giúp thị phần loại trái cây này lên 25% tại đây.