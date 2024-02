Học theo bầu Đức, một DN cao su trên sàn cũng trồng sầu riêng thu 1 vốn 6 lời

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoán DRI) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu 148 tỷ đồng - tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ cao su vẫn chiếm tỷ trọng chủ lực với hơn 144 tỷ đồng, doanh thu từ chuối đạt 812 triệu đồng và đặc biệt, xuất hiện doanh thu từ sầu riêng với hơn 2 tỷ đồng.

Đây là quý đầu tiên DRI ghi nhận nguồn thu từ sầu riêng - loại nông sản gây chú ý trong năm qua khi giá liên tục đạt đỉnh, mang về hàng tỷ USD cho ngành nông nghiệp Việt. Sầu riêng cũng là 1 trong 3 sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) với biên lợi nhuận “khủng”: 1 vốn 5 lời.

Thực tế, theo ghi nhận của DRI, với giá vốn chỉ 365,4 triệu đồng, tức mảng sầu riêng của DRI đang cho mức hiệu suất lên đến “1 vốn 6 lời”.

Theo ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), sầu riêng có thị trường đầu ra rất lớn, bao nhiêu cũng có thể tiêu thụ hết. Ông Đức thống kê, ở Trung Quốc hiện nay chỉ có 10% người dân ăn sầu riêng do giá quá đắt. Nếu giá xuống 50.000 đồng/kg, người dân Trung Quốc vẫn ăn. Ngoài ra, Mỹ và nhiều thị trường khác cũng bắt đầu ăn sầu riêng.

Với những lý do trên, bầu Đức khẳng định sầu riêng có thể xuống giá chứ không thể không bán được. Một may mắn nữa cho Việt Nam là Trung Quốc không trồng sầu riêng được do đặc thù về khí hậu, thậm chí từ đèo Hải Vân đổ ra cũng không trồng được, dẫn đến số sầu riêng cung ra thị trường không nhiều, cho nên giá càng ngày càng cao chứ không xuống.