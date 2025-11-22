Bầu Đức bất ngờ mang sầu riêng bán trong nước

Ngày 21-11, người tiêu dùng đến siêu thị Lotte ở TP HCM bất ngờ khi thấy sản phẩm sầu riêng của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) sáng lập và đang làm Chủ tịch HĐQT - xuất hiện trên kệ hàng. Trước đó, sầu riêng Hoàng Anh Gia Lai được xuất khẩu sang Trung Quốc nên hiếm người được thưởng thức.

Đến nay, mùa sầu riêng ở Tây Nguyên – vùng trồng của Hoàng Anh Gia Lai - đã kết thúc nên không có trái tươi mà chỉ có sản phẩm dạng đông lạnh nguyên trái và sầu riêng bóc múi đóng khay đông lạnh với số lượng giới hạn.

Bên cạnh đó, Hoàng Anh Gia Lai còn cung cấp 2 sản phẩm chủ lực sản xuất riêng cho Lotte Mart, gồm: chuối cao nguyên Daily, chuối cao nguyên nhánh và thịt heo ăn chuối cao nguyên.

Sầu riêng Monthong của Hoàng Anh Gia Lai

Chuối và sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai được trồng ở cao nguyên Bolaven - Lào và Pleiku - Gia Lai, đạt tiêu chuẩn GlobalGAP.

Trong tuần đầu tiên mở bán, từ ngày 21 đến 30-11, Hoàng Anh Gia Lai giảm giá lên đến 50% cho các sản phẩm chuối và sầu riêng đông lạnh.

Sầu riêng và chuối của Hoàng Anh Gia Lai

"Việc mở bán thêm các dòng sản phẩm mới tại Lotte Mart đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng danh mục phân phối, đưa sản phẩm xanh – bền vững tiếp cận hàng chục triệu hộ gia đình Việt Nam.

Đây cũng là minh chứng về mô hình sản xuất tuần hoàn khép kín của Hoàng Anh Gia Lai, từ trồng chuối – nuôi heo ăn chuối – xử lý phụ phẩm để tái nuôi trồng, đảm bảo chất lượng cao, an toàn và thân thiện với môi trường" – đại diện Hoàng Anh Gia Lai cho biết.

Riêng sầu riêng, hiện Hoàng Anh Gia Lai có 2.000 ha và công ty sẽ tiếp tục trồng mới, dự kiến cuối năm 2027 là 3.000 ha.

Bầu Đức cho biết sắp đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh để cấp đông sầu riêng với tổng diện tích kho 20.000m² cùng 3 nhà máy chế biến sầu riêng đặt tại Lào và Việt Nam.