Ngày 8-11, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 người, gồm: Lường Văn Luyến (SN 1970; ngụ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La); Nguyễn Đăng Tường (SN 1986) và Phạm Văn Phàm (SN 1974; ngụ huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về tội "Buôn lậu".

Ba người đàn ông trong đường dây buôn lậu 6 kg vàng. Ảnh: Công an Hà Nam

Trước đó, ngày 25-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam phối hợp với Công an TP Phủ Lý bắt quả tang Lường Văn Luyến và Nguyễn Đăng Tường đang cất giữ 6 thanh vàng và 2 mảnh vàng có khối lượng 6.474,6 g (hơn 6 kg) tại khu vực ga Phủ Lý thuộc địa phận phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý.

Bước đầu Luyến và Tường khai nhận số vàng trên mua từ Campuchia, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm mục đích đưa cho Phạm Văn Phàm để bán kiếm lời.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an tiến hành bắt giữ Phạm Văn Phàm về hành vi "Buôn lậu".

Tại cơ quan công an, Phàm khai nhận do có mối quan hệ làm ăn kinh doanh vải, sợi từ trước với Lường Văn Luyến nên trong quá trình tìm hiểu thị trường tiêu thụ mua bán vải, sợi tại Campuchia, thấy giá vàng tại Campuchia rẻ hơn Việt Nam, Phàm đã rủ Luyến góp số tiền 570.000 USD để mua vàng về bán kiếm lời.

Sau khi gom tiền, Phàm giao cho cháu của mình là Nguyễn Đăng Tường đi cùng Luyến sang Campuchia mua số vàng trên và vận chuyển về Việt Nam.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.