HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Vũ Anh Tuấn sinh năm 1995 và vợ

Duy Anh |

Sau khi "đột kích" một quán bar trong đêm, cảnh phát phát hiện nhiều đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar "NEW 1985" tại phường Hòa Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, xác định trong quán có 59 người đang có mặt, tham gia hoạt động vui chơi. Qua test nhanh phát hiện 10 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Bắt Vũ Anh Tuấn sinh năm 1995 và vợ- Ảnh 1.

Các đối tượng bị phát hiện dương tính với chất ma tuý (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm:

Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1995, trú tại xã Yên Sơn; Bùi Thanh Vân, sinh năm 2002 (vợ của Vũ Anh Tuấn); Phạm Ngọc Trác, sinh năm 2002 và Nguyễn Huy Thục, sinh năm 2000, cùng trú tại phường Tân Hòa.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, karaoke cần tăng cường quản lý hoạt động, không để các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Nhất Thống
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt giữ

Công an tỉnh Phú Thọ

Quán bar

bắt tạm giam

tạm giữ hình sự

đột kích

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại