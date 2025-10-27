HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Nhất Thống

Duy Anh |

Đây là đối tượng đã đánh một tài xế taxi vào tối 25/10 tại khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Nhất Thống (SN 1967, trú ở phường Bàn Cờ, TP HCM) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Nhất Thống- Ảnh 1.

Phạm Hoàng Nhất Thống tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Khánh Hoà).

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 25/10, khi anh Huỳnh Hạ Sinh, 25 tuổi, trú phường Cam Linh, là tài xế taxi đang điều khiển xe ô tô trên đường Trần Phú thì xảy ra va chạm với chiếc xe bán tải do ông Phạm Hoàng Nhất Thống điều khiển. 

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thống không ở lại xử lý vụ việc mà to tiếng và bỏ đi khỏi hiện trường. Anh Sinh sau đó đã đi theo để yêu cầu xử lý vụ việc thì bị ông Thống giật điện thoại và liên tục tấn công vào vùng đầu và mặt, đồng thời bẻ gãy điện thoại của tài xế taxi. 

Vụ việc đã được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Nha Trang và Phòng Cảnh sát giao thông đã mời hai người liên quan về trụ sở làm việc. 

Qua kiểm tra, ông Thống có nồng độ cồn 0,291 mgl và đã thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đang tiếp tục trưng cầu giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của tài xế taxi và yêu cầu định giá tài sản bị huỷ hoại để xử lý đối tượng Thống theo quy định.

Khám xét văn phòng công ty của vợ chồng Trương Thị Mai Hiền
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

gây rối trật tự công cộng

tài xế taxi

bắt khẩn cấp

cơ quan CSĐT

Hay độc lạ

Phạm Hoàng Nhất Thống

bắt Phạm Hoàng Nhất Thống

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại